ترامپ: به توافق با ایران نیازی نداریم

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌دولت تروریستی آمریکا در پیامی در "تروث سوشیال" مدعی شده است که احتیاجی به توافق با ایران ندارد.

ترامپ نوشت: من از معاون رئیس‌جمهور ونس خواسته‌ام که تمام توجه خود را بر فساد و جنایت گسترده در شهرها و ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها در سراسر ایالات متحده متمرکز کند. ایالت‌های آبی، مانند مینه سوتا، کالیفرنیا، ایلینوی و بسیاری دیگر، همگی دارای مدیریت ضعیف و فاجعه‌های فساد هستند.

وی با تأیید وضعیت اسفبار در کشور آمریکا نوشت: هر ماه میلیاردها دلار دزدیده می‌شود. بودجه ما می‌تواند با اصلاح این فعالیت مجرمانه در مقیاس بزرگ، به سرعت متعادل شود. فساد در خون رهبری دموکرات‌ها است!

رئیس دولت تروریستی آمریکا در ادامه مدعی شد: به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست که گذشته است. ما پول آن‌ها، صدها میلیارد دلار و تنگه هرمزشان را در اختیار داریم!

ادعای ترامپ در حالی است که بدون اجازه نیروهای نظامی ایران هیچ کشتی قادر به عبور از تنگه هرمز عبور نمی‌کند.

منبع: تسنیم



