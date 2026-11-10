ادعای جدید ترامپ درباره مذاکرات با ایران

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ما شاهد روند مثبتی در مسیر پایان دادن به این درگیری (جنگ) هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع آمریکا در همه حال حفظ شود.





به گزارش تابناک؛ رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار با نخست وزیر قطر اعلام کرد: من گفت‌وگوی بسیار خوبی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، داشتم. در این گفت‌وگو، مسائل زیادی درباره جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفت.

دونالد ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای در شبکه تروث سوشال خود و نیز حضور در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مدعی شد: مهم‌تر از همه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود؛ به عبارت دیگر، محاصره دریایی عظیمی که در تاریخ بی‌سابقه است، ادامه پیدا کند و عملیات جدید «دروازه آهنین» نیز تداوم یابد؛ بنابراین، محاصره هم از طریق زمین و هم از طریق دریا ادامه یابد.

عقب نشینی ترامپ از تکرار ماجراجویی علیه ایران

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: همه این کشورها توافق دارند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؛ این موضوع غیرقابل مذاکره است! اگر در تحولات خاورمیانه تغییری رخ دهد، ایالات متحده آمریکا در حالت «آماده‌باش کامل» قرار دارد و آماده اقدام است. با این حال، در حال حاضر، چنین اتفاقی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

وی در توجیه تجاوز نظامی آمریکا به ایران مدعی شد: اسرائیل و تمام خاورمیانه از خطر و تهدیدهای ایران در امان هستند. ما شاهد روند مثبتی در مسیر پایان دادن به این درگیری (جنگ) هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع آمریکا در همه حال حفظ شود.در پایان این درگیری(تجاوز) نظامی، مردم آمریکا و جهان در امنیت و آرامش بیشتری خواهند بود.

ترامپ علاوه بر قرائت بیانیه خود که همزمان در تروث سوشال منتشر کرد، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با عقب نشینی از تکرار ماجراجویی دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «به نظر نمی‌رسد اقدام نظامی چندان ضروری باشد، اما ما در حالت آماده‌باش کامل هستیم و برای هرگونه اقدامی آمادگی داریم.»

رئیس جمهوری آمریکا با بیان این ادعا که شاهد پیشرفت در مسیر پایان دادن به این جنگ هستیم، بار دیگر مدعی شد: ما شاهد شتاب گرفتن روند حرکت به سمت پایان این درگیری (تجاوز) هستیم و فکر می‌کنم نسبتا به‌زودی به پایان برسد.

وی در عین حال بار دیگر ادعا کرد: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، و این یک مساله غیرقابل مذاکره است. آنها این موضوع را درک می‌کنند. آنها آن را پذیرفته‌اند، اما اذعان نمی‌کنند که آن را پذیرفته‌اند.

ترامپ مدعی شد: آنها به شما خواهند گفت که این موضوع را نمی‌پذیرند، اما آنها آن را ۱۰۰ درصد، و حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد، می‌پذیرند.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با تکرار ادعای کنترل تنگه هرمز مدعی شد: این تنگه به روی ایران بسته شده و هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز، نفت از این تنگه خارج شده است.

ترامپ با تمجید از پیامدهای تجاوز به ایران و دستاوردسازی از آن برای خود و دولتش در حالیکه به شدت تحت فشار افکار عمومی و کنگره آمریکاست، ادعا کرد: هنوز تعداد محدودی موشک و پهپاد تولید می‌کنند، اما در مجموع حدود ۸۵ درصد از توان‌شان از بین رفته است. آن‌ها با ما در حال گفت‌وگو هستند و با لحنی بسیار محترمانه صحبت می‌کنند. باید دید چه اتفاقی می‌افتد، اما احتمال زیادی وجود دارد که این درگیری پایان یابد.

وی بار دیگر مدعی شد: با پایان این درگیری (تجاوز) نظامی، مردم آمریکا و مردم سراسر جهان در مقایسه با سال‌های بسیار زیادی که پشت سر گذاشته‌اند، در امنیت و آرامش بسیار بیشتری خواهند بود.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در توجیه تجاوز به ایران ادعا کرد: این جنگ در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) آغاز شد. ما جنگ را شروع نکردیم، آنها شروع کردند. حتی اگر به ماجرای ناو یواس‌اس کول هم برگردید، آن ماجرا نیز کار آنها بود. شمار زیادی از آمریکایی‌ها و مردم سراسر جهان جان خود را از دست دادند.

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاها درباره ناآرامی‌های دی ماه سال ۱۴۰۴ مدعی شد: ما فکر می‌کنیم اوضاع تا حد زیادی تحت کنترل است. باید دید چه اتفاقی می‌افتد. من هیچ چیزی را تضمین نمی‌کنم، اما اگر مجبور شویم دوباره وارد عمل شویم، در حالت آماده‌باش کامل هستیم و آماده اقدام خواهیم بود.

رئیس جمهوری آمریکا که بارها گفته است که هزینه تجاوز به ایران را متحدان منطقه ای او باید بپردازند، ادعا کرد: متحدان بسیار خوبی در منطقه داریم و باید اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها اکنون بسیار امن‌تر از شش ماه پیش هستند.

وی با تمجید از حملات به ایران مدعی شد: با این حال، ایران هنوز هم تا حدودی نقش قلدر منطقه را دارد و من این را می‌بینم. می‌خواهیم مطمئن شویم که متحدان‌ما در امنیت هستند و راه‌حلی بلندمدت نه صرفا کوتاه‌مدت، به دست می‌آید.

ترامپ بار دیگر مدعی پایان یافتن سریع جنگ علیه ایران شد و ادعا کرد: می‌خواهیم از کشورهایی که طی سال‌ها متحدان خوبی برای ما بوده‌اند، حمایت کنیم. آنها (ایران) هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد اما باید اطمینان پیدا کنیم که این مسئله در بلندمدت حل‌وفصل شده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین درباره جنگ روسیه و اوکراین مدعی شد: نشانه‌هایی از «تمایل بسیار جدی» برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین مشاهده می‌کنیم و ما نیز در این روند مشارکت داریم.

حمایت ترامپ از وزیر جنگ خود

ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اگر پیت هگسث وزیر جنگ استیضاح شود، از او حمایت خواهید کرد؟ پاسخ داد: بله، من از او حمایت می‌کنم.

او با بیان اینکه همچنان از هگست حمایت خواهد کرد، مدعی شد: او در دو جنگ پیروز شده است.

این در حالی است که قطعنامه استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران و ونزوئلا روز دوشنبه به مجلس نمایندگان ارائه شد و قرار است به زودی رای گیری شود.

منبع: ایرنا



