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ترامپ در پی تغییر رژیم در ایران بود، اما این تغییر ابتدا در آمریکا رقم خورد
کارشناس سی بی اس نیوز گفت: "دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند؛ اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد.
به گزارش تابناک، تری سالیوان، کارشناس سی بی اس نیوز گفت: دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند؛ اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد.
وی افزود: نتایج بیش از آنکه همهپرسی درباره سیاستها یا نامزدهای حزب دموکرات باشد، نوعی همهپرسی درباره عملکرد و ریاستجمهوری ترامپ بود.
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