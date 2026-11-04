||22:15
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرفوری‌ترین هدف ما خاتمه جنگ با ایران است
1152بازدید
۰

ترامپ در پی تغییر رژیم در ایران بود، اما این تغییر ابتدا در آمریکا رقم خورد

کارشناس سی بی اس نیوز گفت: "دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند؛ اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد.

کد خبر: 100000617تاریخ انتشار: 1152 بازدید۰

آمریکا
به گزارش تابناک، تری سالیوان، کارشناس سی بی اس نیوز گفت: دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند؛ اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد.

وی افزود: نتایج بیش از آنکه همه‌پرسی درباره سیاست‌ها یا نامزدهای حزب دموکرات باشد، نوعی همه‌پرسی درباره عملکرد و ریاست‌جمهوری ترامپ بود.


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکاانتخابات کنگرهجمهوریخواهانترامپ

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.