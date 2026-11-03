سه گزینه ترامپ برای ایران پس از انتخابات کنگره

به گزارش تابناک؛ وبگاه خبری اکسیوس آمریکا در گزارشی مدعی شد ترامپ و تیم او در مورد ایران 3 گزینه مختلف را در دست بررسی دارند و ترامپ پس از انتخابات میاندوره ای کنگره، درباره اجرای یکی از این 3 گزینه تصمیم خواهد گرفت.



بر اساس این گزارش، ترامپ سه گزینه را در قبال ایران مد نظر دارد: از سرگیری درگیری نظامی، پیگیری راهکاری از طریق مذاکره، یا ادامه کارزار "فشار حداکثری" بدون دستیابی به توافق و یا آغاز مجدد درگیری.



مشاوران و اعضای کابینه ترامپ نظرات مختلفی درباره نحوه مواجهه با ایران دارند و سعی می‌کنند ترامپ را به مسیرهای متفاوتی بکشانند.



این گزینه‌ها از پیگیری دیپلماسی تا از سرگیری جنگ با ایران را شامل می‌شود. انتظار می‌رود ترامپ پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای تصمیمی بگیرد.



در گزینه اول، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، از ترامپ می‌خواهند که جنگ را با یک توافق مذاکره‌ای پایان دهد.





در گزینه دوم، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و پیت هگست، وزیر جنگ، در تلاش برای از سرگیری جنگ علیه ایران هستند.



در گزینه سوم، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، به ترامپ توصیه می‌کنند که وضعیت موجود "نه جنگ، نه توافق" را حفظ کند و کارزار فشار اقتصادی را برای مجبور کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا دنبال کند.



هنوز مشخص نیست که ترامپ به کدام سمت‌وسو گرایش دارد. او در هفته‌های اخیر بارها تهدید به حمله به ایران کرده و نیروها و ناوهای جنگی بیشتری را به منطقه اعزام کرده است. هم‌زمان، او به "ونس" اختیار داده است تا هدایت دور تازه‌ای از گفتگوها با ایران را بر عهده بگیرد؛ همچنین میانجی‌های قطری و پاکستانی تلاش‌های خود را برای کشاندن طرفین به پای میز مذاکره جهت انجام گفتگوهای مستقیم، افزایش داده‌اند.



طبق گزینه سوم، راتکلیف به ترامپ گفته است که ادامه فشارهای اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی در ایران منجر شود و شهروندان ایرانی را به شورش وادارد - ناظران مدت‌هاست می‌گویند که ایجاد یک شورش داخلی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، پیش‌فرض جنگ ترامپ علیه ایران بوده است.



در انتخابات میان‌دوره‌ای 2026، جنگ ترامپ علیه ایران برای جمهوری‌خواهان به طرز چشمگیری نتیجه معکوس داد. از آنجایی که این جنگ مستقیما به بحران اقتصادی فزاینده کمک کرد، با افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت مایحتاج روزانه، رای‌دهندگان مستقیما ترامپ و جنگ او علیه ایران را مسئول این گرانی ها می دانند. از آنجایی که ترامپ به جای تلاش برای یافتن راه‌حل، به تشدید جنگ ادامه داد و نگرانی‌های اقتصادی را نادیده گرفت، واکنش‌ها به حدی بود که حتی کاندیداها و رای‌دهندگان جمهوری‌خواه نیز از او فاصله گرفتند.



در حالی که مشاوران ترامپ تلاش می‌کنند او را به سمت‌وسوهای متفاوتی بکشانند، اما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برای گرفتن تصمیم "هیچ عجله‌ای در کار نیست."



ترامپ در گفت و گو با اکسیوس گفت: "به هر حال، ما کاری انجام خواهیم داد، اما هیچ عجله‌ای نیست. ما آن‌ها را از نظر مالی فلج کرده‌ایم. آن‌ها نه پولی دارند و نه بنزینی، و مردمشان هم به‌شدت از این وضعیت خسته شده‌اند."



وی در ادامه مدعی شد:" ما در حال گفتگو با آن‌ها هستیم. اوضاع خوب پیش می‌رود. مشکل آن‌ها این است که... سعی می‌کنند مدام ما را معطل کنند [و با وعده‌های کوچک وقت بخرند]. [در طرف ایرانی] آن‌قدر که انتظار می‌رود احساس فوریت وجود ندارد، اما آن‌ها بیش از هر زمان دیگری خواهان رسیدن به توافق هستند."



ترامپ همچنین در آستانه روز انتخابات اظهار داشت که در ایران برای دستیابی به توافق، فوریت کمتری احساس می‌شود؛ با این حال تاکید کرد که "آن‌ها بیش از هر زمان دیگری خواهان توافق هستند."



اکسیوس به نقل از منابعی گزارش داد که میانجی‌های قطری پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای را آماده کرده‌اند که شامل مجموعه‌ای از اقدامات اعتمادسازِ 3 ‌روزه است؛ اقداماتی که با هدف ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و ایران طراحی شده‌اند. این میانجی‌ها در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ از سوی ایالات متحده و ایران هستند.



"علی الثوادی"، میانجی قطری، روز دوشنبه (دیروز) برای ادامه گفتگوها پیرامون این پیش‌نویس به تهران سفر کرد و به گفته این دیپلمات، روند کار رو به پیشرفت است.



این وبگاه آمریکایی در گزارشی نوشت: ترامپ دست‌کم در حال حاضر، رویکردی دوگانه را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت: اجازه دادن به پیشبرد مذاکرات، و هم‌زمان آماده شدن برای بازگشت به جنگ، در صورتی که به این نتیجه برسد که دستیابی به توافق ممکن نیست.



اکسیوس در ادامه به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه ای نوشت: اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس از گزینه توافق دیپلماتیک با ایران بدون آغاز دور جدیدی از جنگ حمایت می‌کنند و این موضوع را به اطلاع ترامپ رسانده‌اند.

منبع: عصرایران