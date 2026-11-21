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انهدام پنجاه و هشتمین پهپاد MQ ۹ ارتش آمریکا
پنجاه و هشتمین پهپاد MQ-۹ ارتش تروریستی آمریکا در آسمان تنگه هرمز توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: پنجاهوهشتمین فروند از پهپادهای پیشرفته MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا ساعتی قبل در آسمان تنگه هرمز، توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی، رهگیری و مورد اصابت قرار گرفت.
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