پنجاه و هشتمین پهپاد MQ-۹ ارتش تروریستی آمریکا در آسمان تنگه هرمز توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: پنجاه‌وهشتمین فروند از پهپاد‌های پیشرفته MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا ساعتی قبل در آسمان تنگه هرمز، توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی، رهگیری و مورد اصابت قرار گرفت.



