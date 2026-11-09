چرخش دکترین نظامی ایران به سمت تهاجم

سخنگوی ارتش، آغاز این روند را در چارچوب فرمان اخیر فرمانده معظم کل قوا توصیف کرد و اظهار کرد: اجرای آن با جدیت ادامه دارد و به افزایش سطح بازدارندگی کشور نسبت به گذشته منجر خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی ارتش از حرکت دکترین ارتش به سمت رویکرد تهاجمی خبر داد و گفت: مفاهیم «پاسخ اثرگذار» و «بدون محدودیت جغرافیایی» تعریف عملیاتی شده‌اند و در حال تبدیل‌شدن به راهبردهای اجرایی هستند.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای رادیویی با تشریح ابعاد تحول در دکترین نظامی کشور، گفت: اجرای فرامین اخیر فرمانده معظم کل قوا با جدیت دنبال می‌شود و حرکت به سمت دکترین تهاجمی، تسلیحات متناسب و تحول در شیوه‌های نبرد را ضروری می‌کند.

وی با بیان اینکه «دکترین نظامی پیشین بر وضعیت دفاعی و بازدارندگی جبرانی یا تنبیهی استوار بوده است» ، افزود: در این چارچوب، تلاش می‌شد ضربه نخست دشمن دفع شود و سپس ضربه دوم، متناسب با اقدام دشمن و در محدوده جغرافیایی منطقه و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، وارد شود.

سخنگوی ارتش فوریت پاسخ را یکی از محورهای فرامین اخیر دانست و با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح در آغاز جنگ، عنوان کرد: در کنار فوریت، «اثربخشی» و «نبود محدودیت جغرافیایی» از نکات جدید این فرامین است که به‌عنوان فرمان فرمانده کل قوا، مبنای اقدام نیروهای مسلح قرار گرفته است. این مفاهیم تعریف عملیاتی شده و روند تبدیل آن‌ها به راهبردهای اجرایی با جدیت در جریان است؛ راهبردهایی که در کنار اصول کلی و شیوه‌های نبرد، دکترین آینده ارتش را شکل خواهند داد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا همچنین بر جامع و هوشمند بودن این دکترین و اتکای آن به بنیه معنوی و حمایت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: مردمی بودن، ایمان و باورهای دینی از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و این موضوع در چارچوب آینده نیز مورد توجه است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره الزامات تغییر دکترین در سازمان رزم و آمادگی عملیاتی، توضیح داد: این تحول از مبانی نظری، مبانی دینی و آموخته‌های جنگ جاری و جنگ گذشته آغاز می‌شود و سپس در قالب راهبرد، تاکتیک و شیوه نبرد، به تعیین ساختار و تسلیحات مورد نیاز می‌رسد.

سخنگوی ارتش، آغاز این روند را در چارچوب فرمان اخیر فرمانده معظم کل قوا توصیف کرد و اظهار کرد: اجرای آن با جدیت ادامه دارد و به افزایش سطح بازدارندگی کشور نسبت به گذشته منجر خواهد شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه، وضعیت سیاسی دشمن آمریکایی-صهیونی را نامناسب ارزیابی کرد و با اشاره به آنچه شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تغییر در مأمور تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی، بیان کرد: این تحولات از منظر تحلیل سیاسی ممکن است احتمال جنگ را کاهش دهد اما برنامه ارتقای توان رزم و توان دفاعی نیروهای مسلح، مستقل از این تحولات و بدون وقفه دنبال می‌شود و مبنای اقدام ارتش، اجرای مأموریت‌ها و تدابیر فرمانده معظم کل قواست.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی و بی اعتنایی ارتش به دشمنان گفت: اگر آن‌ها امکان اقدام داشته باشند، دست به شرارت خواهند زد و اقدام نکردنشان می‌تواند ناشی از آمادگی ایران یا مشکلات و تحولات داخلی خودشان باشد. هر دو عامل در محاسبات قابل توجه است، اما تلاش برای افزایش بازدارندگی کشور به‌صورت مستمر ادامه دارد.

عبور امن از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح

سخنگوی ارتش درباره وضعیت تنگه هرمز نیز اظهار کرد: آمریکایی‌ها پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تلاش کردند مسیری جعلی در جنوب تنگه ایجاد و شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی‌ها را به عبور از آن تشویق و مجبور کنند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا این اقدام را برخلاف تعهد مندرج در بند چهارم تفاهم‌نامه توصیف کرد و توضیح داد: بر اساس آن، یک سازوکار و ترتیبات ایرانی، باید امور تنگه و مذاکرات لازم با طرف عمانی را پیگیری می‌کرد.

وی افزود: هدف این مداخله، گرفتن ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه از ایران و خنثی‌کردن بخش مهمی از تفاهم‌نامه بوده است. ایران در واکنش اخطار داد. پس از بی‌توجهی به اخطارها، کشتی‌هایی که ضوابط را رعایت نکردند با ناامنی مواجه شدند.

سخنگوی ارتش همچنین ناامنی ایجادشده در منطقه را به دخالت‌های آمریکا نسبت داد و گفت کشتی‌هایی که تحت فشار این کشور وارد مسیرهای ناامن می‌شوند، با مین‌های دریایی برخورد می‌کنند و خسارت می‌بینند؛ وضعیتی که به شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل نیز آسیب می‌زند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تأکید کرد: مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی تجاری می‌توانند با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از مسیرهای امنیتی تعیین‌شده عبور کنند و نیروهای مسلح امنیت این مسیرها را تضمین می‌کنند.

منبع: ایسنا



