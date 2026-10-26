آمریکا در دستیابی به اهداف خود علیه ایران ناکام ماند

به گزارش تابناک، علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در گفتگوی ویژه خبری با بیان این که تجهیزات و تسلیحات ما حاصل ذهن و اندیشه دانشمندان جوان کشورمان است، گفت: نشست چهار جانبه عربستان، ترکیه، پاکستان و ایران، امروز در تهران، ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت نیروهای مسلح بود.

آمریکا علاوه بر ناکامی در دستیابی به اهدافش، مستأصل نیز شده است

باقری کنی افزود: چهار کشور منطقه در نشست چهارجانبه حضور داشتیم. این نشست در پی تحولات مهم و راهبردی‌ای برگزار شد که طی چند ماه گذشته در منطقه، با محوریت تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا، شکل گرفته بود. این نشست، به هر حال، اتفاقی قابل‌توجه بود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که امروز همه اذعان دارند مقاومت نیروهای مسلح و مردم ما، در کنار تدبیری که رهبری عزیزمان به کار گرفتند، توانسته است آمریکا را علاوه بر ناکام گذاشتن در دستیابی به اهدافش، مستأصل نیز کند.

باقری کنی ادامه داد : افزون بر این، رژیم صهیونیستی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و شرایطی که پس از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده بودند، مطابق برنامه‌هایشان پیش نرفت.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: به نظر من، دو نکته اساسی در این زمینه رخ داد :

نکته اول این بود که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های ملی و درونی خود، در برابر این دو تجاوز آشکار که در دو مقطع و از سوی دو رژیم صورت گرفت، ایستادگی کرد و در هر دو مرحله به موفقیت دست یافت.

نکته دوم این بود که توانمندی‌های ما برای مقابله با این دو تجاوز، از ظرفیت‌های داخلی‌مان نشات می‌گرفت. تجهیزات و تسلیحات ما همگی حاصل ذهن و اندیشه دانشمندان جوان خودمان و همچنین تلاش صنعتگران و فناوران کشورمان بود. این توانمندی‌ها در میدان عمل نیز به اثبات رسید.در نهایت، کسی نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی چند دهه است که ما را در عرصه‌های راهبردی تحریم کرده‌اند.

باقری کنی تصریح کرد : امروز تحریم‌های آن‌ها جلوه‌های دیگری پیدا کرده و واقعیت‌های وحشتناک و توحش‌آمیز آن‌ها بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شده است. با این حال، آن‌ها در طول چند دهه گذشته، به‌ویژه در عرصه نظامی، اجازه نمی‌دادند تجهیزات و امکانات پیشرفته در اختیار ما قرار بگیرد. اما پیشرفت‌هایی که در عرصه نظامی به همت جوانان ما در نیروهای مسلح حاصل شد، در مرحله عمل توانست کارایی و کارآمدی خود را به اثبات برساند.

رژیم صهیونیستی عامل بی‌ثباتی در منطقه است

معاون امور بین الملل شورای امنیت ملی اظهار کرد: اتکا به توانمندی‌های درونی راهگشاست. از سوی دیگر، برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند با پیوند خوردن به قدرت بزرگی مانند آمریکا می‌توانند خود را از هرگونه تهدیدی مصون کنند؛ اما در عمل دیدند که چنین تصوری با واقعیت منطبق نیست. ازاین‌رو، کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز اتکا به تعاملات منطقه‌ای و برقراری امنیت بر پایه همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای منطقه وجود ندارد.

علی باقری افزود: بی‌ثبات سازی رژیم صهیونیستی چهارچوبی مهم برای وفاق کشورهای منطقه ایجاد کرده است، پس از اتفاقات سال‌های گذشته، رژیم صهیونیستی به زعم خود قدرتش را به رخ دیگر بازیگران کشید اما در عمل سبوعیت و نداشتن حد و مرز در زیاده‌خواهی را نشان داد.

وی اظهار کرد : بحث اسرائیل بزرگ بسیاری از کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد، و این موضوع که این رژیم عامل بی‌ثباتی در منطقه است، چهارچوبی برای وفاق کشورهای منطقه در جهت ایجاد امنیت درونی فراهم کرد.

وی افزود: آنچه امروز در سخنان هر چهار طرف مشهود بود، تأکید بر خوداتکایی و درون‌زایی قدرت بود؛ سیاستی راهبردی و مبنایی برای جمهوری اسلامی ایران که دیگر طرف‌ها نیز به آن اذعان داشتند. به نظر من، این نکته‌ای بسیار مهم و مبنایی اساسی است؛ سنگ‌بنایی که می‌توان بر پایه آن به‌سوی آینده حرکت کرد.

باقری کنی تصریح کرد : نکته دوم که در نشست چهارجانبه تهران مشهود بود، این بود که رژیم صهیونیستی منشأ و سرچشمه ناامنی، بی‌ثباتی، بحران و تنش در منطقه است.

وی ادامه داد: باقری: در نشست تهران هر چهار طرف به دنبال ایجاد مسیری برای همکاری بودند. اما چندی قبل، این سه کشور، یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، نشستی را در پاکستان برگزار کرده بودند. آن‌ها بسیار مایل بودند که ایران نیز در آن نشست شرکت کند، اما شرایط برای حضور طرف ایرانی فراهم نبود.

این مقام شورای امنیت ملی تاکید کرد : مدتی بعد، این سه کشور در ترکیه نشست دیگری برگزار کردند. در آن مقطع نیز آن‌ها ابراز تمایل کردند که طرف ایرانی در نشست حضور داشته باشد؛ اما این بار، خود آن‌ها مبتکر این ایده بودند که به ایران سفر کنند و این نشست در تهران برگزار شود.

وی اظهار کرد: همین چندی قبل، زمانی که فرمانده ارتش پاکستان به تهران آمده بود، در دیداری که با سرلشکر رضایی داشت، گفت یکی از اهداف اصلی من از سفر به تهران این بود که این موضوع را به اطلاع شما برسانم که ما سه کشور تمایل داریم به تهران بیاییم و نشستی با یکدیگر داشته باشیم.

باقری کنی گفت : ایده ایشان نیز دو محور اصلی داشت. نخست اینکه مسئولیت جدید شما را تبریک بگوییم؛ زیرا معتقدیم جایگاه شما می‌تواند در شکل‌گیری و پیشبرد این نوع همکاری‌ها در سطح منطقه بسیار تأثیرگذار باشد.

-دوم اینکه محور اصلی گفت‌وگوهای ما، امنیت منطقه است. می‌خواهیم با شما مشورت کنیم، دیدگاه‌های خود را با شما به اشتراک بگذاریم و درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم. ما معتقدیم از این طریق می‌توانیم بستر قابل‌توجهی برای همکاری ایجاد کنیم که به تأمین امنیت منطقه کمک کند.

وی ادامه داد: این موضوع زمینه و بستری بود که نشست چهارجانبه شکل گرفت.در نشست امروز نیز هر چهار طرف، در همین چارچوب، دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع مطرح کردند.

باقری کنی ادامه داد: نکته دیگری که به نظر من در نشست تهران قابل‌توجه بود، این بود که هر چهار طرف به دنبال ایجاد مسیری برای همکاری بودند. این‌گونه نبود که برای مثال، یک کشور بر نگاه و دیدگاه خاص خود اصرار داشته باشد و بخواهد سایر کشورها را نیز به همان مسیر بکشاند.

وی افزود: هدف این بود که چارچوبی ایجاد کنیم که بتواند زمینه جلب همکاری این چهار کشور را فراهم کند؛ کشورهایی که می‌توانند به‌عنوان محور و منشأ همکاری، زمینه مشارکت دیگر کشورهای منطقه را نیز در تأمین امنیت منطقه فراهم کنند.

وی گفت : این موضوع در صحبت‌های هر سه کشور مطرح بود که به هر حال، این چهار کشور در صورت همکاری با یکدیگر، می‌توانند هم در جهان اسلام و هم در سطح منطقه، بسیار تأثیرگذار باشند