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سوت
خلاصه بازی عراق ۱ - ایران ۱
تیمهای فوتبال عراق و ایران در چارچوب مسابقات تورنمنت چهارجانبه به مصاف هم رفتند و به تساوی یک بر یک رضایت داد. خلاصه این بازی را میبینید.
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سوت
تیمهای فوتبال عراق و ایران در چارچوب مسابقات تورنمنت چهارجانبه به مصاف هم رفتند و به تساوی یک بر یک رضایت داد. خلاصه این بازی را میبینید.
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