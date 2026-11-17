سقوط یک فروند هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف ۱۲» در استان کمروو در سیبری روسیه، منجر به جان باختن تمامی ۱۷ سرنشین آن شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری روسی لنتا، منابع خبری گزارش دادند که بر اثر«آنتونوف ۱۲» در استان کمروو در، تمامیآن جان خود را از دست داده‌اند.این هواپیما در حالی که در آسمان دچار آتش‌سوزی شده بود، در مزرعه‌ای در نزدیکی روستای «یاگونوو» و در فاصله حدود پنج کیلومتری از فرودگاه سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، «ایلیا سردیوک» فرماندار استان کمروو، وقوع این سانحه هوایی را تائید کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، این هواپیما در مسیر پروازی از «نووسیبیرسک» به «کانسک» بود که در میانه مسیر دچار نقص فنی شد و خدمه پس از ارسال پیام اضطراری، درخواست فرود اضطراری در کمروو را کردند اما نتوانستند به فرودگاه برسند.

بر اساس این گزارش، خدمه این هواپیما تا آخرین لحظه تلاش کرده‌اند تا از سقوط آن در مناطق مسکونی جلوگیری کنند و این هواپیما در نهایت در یک زمین کشاورزی سقوط کرده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت دقیق این حادثه و میزان خسارات آن منتشر نشده است.

منبع: ایرنا