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دومین حادثه در دریای عرب پس از ورود ناو آمریکا
هنوز دو روز از ورود ناو سوم آمریکا به منطقه نمیگذرد که نیروی دریایی انگلیس از دومین حادثه برای یک نفتکش دیگر در دریای عرب خبر میدهد.
به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از یک حادثهای امنیتی در ۵۰ مایل دریایی جنوب غربی المکلا، یمن یعنی در دریای عرب خبر داده است. دریای عرب، یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان است که در شمال اقیانوس هند واقع شده و از شمالغرب به دریای عمان و تنگه هرمز و از غرب به خلیج عدن متصل میشود.
منبع: فارس
یکشنبه شب ناو هواپیمابر «یواساس تئودور روزولت» پس از عبور از اقیانوس هند در مجاورت دریای عرب مستقر شد.چند ساعت بعد ناخدای یک نفتکش اعلام کرد که یک شناور بزرگتر و یک قایق کوچک در ۴۳۰ مایل دریایی شرق جزیره سقطری (دریای عرب) به کشتی نزدیک شدهاند.
حالا این نهاد انگلیسی از دومین حادثه در دریای عرب خبر میدهد و میگوید که چند فرد مسلح سوار بر یک قایق قصد سوار شدن به نفتکش را داشتهاند اما نگهبانان کشتی آنها را به عقب راندهاند.
منبع: فارس
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