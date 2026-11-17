به گزارش تابناک،از یکدر ۵۰ مایل دریایی جنوب غربی المکلا،یعنی در دریای عرب خبر داده است. دریای عرب، یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان است که در شمال اقیانوس هند واقع شده و از شمال‌غرب به دریای عمان و تنگه هرمز و از غرب به خلیج عدن متصل می‌شود.

یک‌شنبه شب ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» پس از عبور از اقیانوس هند در مجاورت دریای عرب مستقر شد.چند ساعت بعد ناخدای یک نفتکش اعلام کرد که یک شناور بزرگ‌تر و یک قایق کوچک در ۴۳۰ مایل دریایی شرق جزیره سقطری (دریای عرب) به کشتی نزدیک شده‌اند.

حالا این نهاد انگلیسی از دومین حادثه در دریای عرب خبر می‌دهد و می‌گوید که چند فرد مسلح سوار بر یک قایق قصد سوار شدن به نفتکش را داشته‌اند اما نگهبانان کشتی آنها را به عقب رانده‌اند.

منبع: فارس

