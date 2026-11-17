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تقریظ رهبر شهید بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» + عکس
متن دستخط تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» همزمان با برگزاری بیستودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت منتشر شد.
به گزارش تابناک، همزمان با برگزاری بیستودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، متن دستخط تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» منتشر شد.
در این مراسم که امروز (سهشنبه) برگزار شد، از متن تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این اثر رونمایی شد.
حضرت آیتالله خامنهای در تقریظ خود بر این کتاب نوشتهاند:
«آن را شیرین و هنرمندانه نوشتهاند. در واقع باید آن را گونه تازهای از رمان جنگ به شمار آورد. این سبک کار باید تشویق شود.»
منبع: دفاعپرس
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