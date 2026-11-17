مصوبه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی عمومی برای سال ۱۴۰۶ که پیش از این در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، پس از طرح مجدد در این شورا بار دیگر رأی آورد و تصویب شد.



به گزارش تابناک، تصویب دوباره مصوبه تعیین ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۶ در حالی است که موضوع ظرفیت پزشکی در ماه‌های گذشته با اعتراض‌هایی درباره نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش و انتقال بخشی از صندلی‌های سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶ همراه بود و بررسی مجدد آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

این مصوبه حالا باید به امضا و ابلاغ رئیس جمهور برسد.پیش از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی عمومی را برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده بود؛ سیاستی که با هدف جبران کمبود پزشک و افزایش سرانه پزشک در کشور به اجرا درآمد، اما همزمان بحث تأمین زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مطرح شد.

بر اساس مصوبه جدید، ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی عمومی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ معادل ظرفیت کل این رشته‌ها در دفترچه آزمون سال ۱۴۰۵، با کسر ظرفیت منتقل‌شده از سال ۱۴۰۵ به مهرماه ۱۴۰۶ خواهد بود.

همچنین ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ برای پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و اختلاف ظرفیت نیز از طریق افزایش پذیرش در سایر رشته‌های گروه پزشکی متناسب با نیاز نظام سلامت جبران می‌شود.