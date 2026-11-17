شرکت پارس‌خودرو تا نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۵، تعداد ۶۳۰ دستگاه خودروی پارس‌نوآ را به مشتریانی تحویل داده است که موعد تحویل خودروهای آن‌ها آذر و دی‌ماه سال جاری تعیین شده بود؛ اقدامی که بیانگر تحقق بخشی از تعهدات فروش این محصول پیش از زمان‌بندی اولیه است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پارس‌خودرو، در ادامه فرآیند عرضه و تحویل محصول جدید این شرکت، تا نیمه آبان‌ماه برای یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از متقاضیان دارای موعد تحویل آذر و دی‌ماه، دعوت‌نامه صادر شده که تاکنون ۶۳۰ نفر از آنان خودروی خود را دریافت کرده‌اند.

فرآیند صدور دعوت‌نامه و تحویل پارس‌نوآ به مشتریان همچنان ادامه دارد و پارس‌خودرو در نظر دارد با تداوم این روند، زمینه تحویل خودرو به سایر متقاضیان واجد شرایط را مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده فراهم کند.