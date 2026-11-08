رویکرد محوری مدیریت ارشد پارس خودرو در ایفای تعهدات مشتریان

پارس خودرو در فاصله شهریور تا نیمه آبان ماه ۱۴۰۵ با ثبت رشد ۳۲۸ درصدی در پرداخت مطالبات مشتریان، شتاب قابل توجهی در روند تسویه مطالبات به ثبت رساند؛ روندی که از افزایش بیش از چهار برابری پرداخت‌ها در این بازه زمانی حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پارس خودرو، بررسی عملکرد شرکت از ابتدای شهریور تا نیمه آبان ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، پرداخت مطالبات مشتریان در این ماهها رشدی چشمگیر داشته و روند تسویه مطالبات مذکور با شتاب قابل توجهی همراه بوده است.

براساس این گزارش افزایش بیش از چهار برابری پرداخت‌ها در این دوره، بیانگر بهبود روند رسیدگی به مطالبات و تقویت اقدامات در مسیر ایفای تعهدات مالی شرکت است و تداوم آن می‌تواند در ارتقای رضایت مشتریان، تقویت اعتماد به شرکت و بهبود فرآیند پاسخگویی به مطالبات آنها مؤثر باشد.

پیگیری منظم تعهدات و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان، از جمله محورهای مهم ارتقاء ارتباط شرکت با مشتریان و بهبود تجربه آنان در رابطه با این مهم به شمار می‌رود. علاوه براین، ثبت رشد مذکور، تصویری روشن از افزایش حجم پرداخت مطالبات در پارس خودرو ارائه می‌دهد که این امر شاهدی بر ادعای حفظ حقوق مشتریان به عنوان یکی از ارکان اصلی ذینفعان شرکت پارس خودرو است.