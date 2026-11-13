||18:21
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرایران و چین: از شراکت تجاری تا نقش‌آفرینی راهبردی در نظم اقتصادی نوظهور
342بازدید
۰

اعلام وضعیت ترافیکی محورهای شمالی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مقاطع محورهای کرج ـ چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.

کد خبر: 4201622تاریخ انتشار: 342 بازدید۰
ترافیک سنگین
به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس، محدوده‌های ماسال تا مجلار و ولی‌آباد ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کرج ـ چالوس مسدود است.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی اظهارکرد: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده نیز مسدود هستند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

پلیس راهورجاده چالوسجاده هرازترافیک سنگینوضعیت جاده هامحورهای شمالی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.