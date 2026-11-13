اعلام وضعیت ترافیکی محورهای شمالی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مقاطع محورهای کرج ـ چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس، محدوده‌های ماسال تا مجلار و ولی‌آباد ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کرج ـ چالوس مسدود است.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی اظهارکرد: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده نیز مسدود هستند.