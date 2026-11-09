چالوس بازگشایی شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس با بهبود شرایط جوی خبر داد و آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

به گزارش تابناک؛ سردار محبی با اشاره به انسداد چندساعته این محورها به دلیل بارش باران و احتمال ریزش سنگ و با هدف حفظ ایمنی مسافران اظهار کرد: با بهبود شرایط جوی، امکان تردد به‌صورت دوطرفه در جاده قدیم چالوس فراهم شده است.

وی افزود: با این حال، محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، تا اطلاع بعدی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.

سردار محبی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار–تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی جاده‌ها بیان کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحال‌وبختیاری بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز بارش برف و باران جریان دارد.

سردار محبی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، به‌عنوان محور مسدود شریانی اعلام شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین محورهای فشند–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و گنبد–پل بایلر را از جمله محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد و افزود: برای تردد در محور گنبد–پل بایلر، مسیر جایگزین گنبد–مینودشت در نظر گرفته شده است.

بنابر اعلام پلیس، وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

منبع: ایسنا



