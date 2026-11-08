به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، آخرین خبرها همچنان از شرایط بارش در بسیاری از مناطق کشور روایت می کنند. از بارش برف در محورهای کوهستانی اصفهان و چهارمحال و بختیاری تا بارندگی‌های شدید، آب‌گرفتگی و انسداد راه‌های روستایی در استان‌هایی مانند لرستان و البرز.

آنچه در حال حاضر از وضعیت جاده‌های کشور دیده می‌شود، تصویری از هم‌زمانی چند مخاطره طبیعی است؛ برف در ارتفاعات، باران در محورهای پرتردد، سیلاب در مناطق مستعد و انسداد راه‌های ارتباطی در برخی استان‌ها. اگرچه پیش‌بینی‌ها از کاهش تدریجی گستره بارش‌ها در روزهای آینده حکایت دارد، اما تا زمانی که وضعیت مسیرهای آسیب‌دیده تثبیت نشود، نمی‌توان از بازگشت کامل شرایط عادی به شبکه راه‌های کشور سخن گفت.

مسیرهای مسدود

در حالی که محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال مسدود اعلام شده بودند اما لحظاتی پیش رئیس پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی آزادراه به‌صورت دوطرفه و تداوم انسداد جاده قدیم چالوس خبر داد. .پیش‌بینی‌ها از تداوم بارندگی در مناطق شمالی کشور طی روزهای آینده حکایت دارد؛ شرایطی که سفرهای جاده‌ای را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.

بارش‌ها به جاده‌های چندین استان رسید بارش‌های پاییزی که از روزهای گذشته در بخش‌های مختلف کشور آغاز شده، اکنون به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت راه‌های ارتباطی تبدیل شده است.

دشواری حرکت

گزارش‌های پلیس راهور نشان می‌دهد در روز یکشنبه ۱۷ آبان، بارندگی در محورهای مواصلاتی ۲۰ استان کشور گزارش شده و در برخی مناطق نیز بارش برف، تردد خودروها را با دشواری همراه کرده است. در میان استان‌های درگیر بارش برف، نام اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیش از سایر مناطق به چشم می‌خورد.

محورهای مرتفع و مناطق کوهستانی این دو استان با شرایطی روبه‌رو هستند که در صورت تداوم کاهش دما، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها نیز وجود دارد. این مسئله به‌ویژه برای رانندگانی که در ساعات ابتدایی صبح یا شب از گردنه‌ها و مسیرهای مرتفع عبور می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

در کنار این دو استان، بارندگی در محورهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، تهران، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان و سمنان نیز گزارش شده است.

گستردگی جغرافیایی بارش‌ها البته به معنای یکسان بودن شدت بارندگی در تمام این استان‌ها نیست، اما پراکندگی سامانه بارشی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شبکه راه‌های کشور در معرض لغزندگی، کاهش دید و اختلال ناشی از بارندگی قرار گرفته است. چالوس و آزادراه تهران–شمال در فهرست محورهای مسدود در میان خبرهای مربوط به وضعیت راه‌های کشور، انسداد محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال از مهم‌ترین محدودیت‌های اعلام‌شده است. رانندگانی که قصد سفر از این مسیرها را دارند، باید پیش از حرکت از آخرین وضعیت محورهای جایگزین و تصمیمات پلیس راه اطلاع پیدا کنند. در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی برای بازگشایی این دو مسیر اعلام کرد و ادامه محدودیت به ارزیابی شرایط ایمنی و تصمیم مراجع مسئول بستگی دارد.

محدودیت های تردد

در سایر نقاط کشور نیز چند محور با محدودیت جدی مواجه شده‌اند. محور دهق–گلپایگان مسدود اعلام شده و در محدوده راه روستایی بنه‌کوه در مسیر گرمسار–ایوانکی نیز انسداد گزارش شده است. مسیر فشند–طالقان نیز در فهرست محورهای مسدود قرار دارد. اهمیت این محدودیت‌ها تنها به تردد خودروهای شخصی محدود نمی‌شود؛ چراکه بسته شدن راه‌های ارتباطی، به‌ویژه در مناطق روستایی، می‌تواند دسترسی ساکنان به خدمات درمانی، امدادی و تأمین مایحتاج روزانه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سیلاب و گل‌ولای؛ دردسر دیگری برای راهداران ماجرای بارندگی‌های اخیر فقط به برف و لغزندگی جاده‌ها ختم نمی‌شود. در برخی مناطق، شدت بارش‌ها موجب جاری شدن روان‌آب، ورود گل‌ولای به مسیرهای ارتباطی و اختلال در تردد روستاییان شده است. در استان لرستان، بارندگی شدید در منطقه الیگودرز به انسداد راه ارتباطی ۵۰ روستا منجر شده است. همچنین گزارش‌هایی از قطع برق تعدادی از روستاها منتشر شده که نشان‌دهنده گستردگی مشکلات ناشی از شرایط جوی در این منطقه است. در چهارمحال و بختیاری نیز شدت بارندگی و ورود گل‌ولای به محور بروجن–گندمان، یک دستگاه آمبولانس را گرفتار کرد. این خودرو با تلاش نیروهای امدادی و راهداران از وضعیت پیش‌آمده خارج شد.

در استان البرز نیز محور کرج–کندوان، در محدوده سرودار، با مشکل ناشی از سیلاب و گل‌ولای مواجه شد و نیروهای راهداری برای پاکسازی مسیر و برقراری شرایط مناسب تردد وارد عمل شدند. این اتفاقات بار دیگر اهمیت نگهداری و آماده‌باش نیروهای راهداری در فصل بارندگی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مناطق کوهستانی، حتی پس از توقف بارش نیز خطر ریزش سنگ، رانش زمین و ورود گل‌ولای به سطح جاده وجود دارد؛ بنابراین بازگشایی یک مسیر لزوماً به معنای بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی نیست.

ورودی های تهران

در کنار محدودیت‌های ناشی از بارندگی، برخی محورهای پرتردد منتهی به تهران نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند. بر اساس گزارش پلیس راهور، در آزادراه ساوه–تهران، محدوده نسیم‌شهر، آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

ترکیب بارندگی، کاهش سرعت حرکت خودروها و افزایش احتیاط رانندگان می‌تواند زمان سفر در این مسیرها را افزایش دهد. از سوی دیگر، بسته بودن برخی محورهای پرتردد و تغییر مسیر مسافران نیز ممکن است فشار بیشتری بر راه‌های جایگزین وارد کند. بارندگی در شمال کشور ادامه دارد پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده به‌تدریج محدودتر خواهد شد، اما این به معنای پایان فوری مخاطرات جوی نیست.

پیش بینی ها

بر اساس پیش‌بینی‌های اعلام‌شده، روز دوشنبه ۱۸ آبان، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان همچنان در معرض بارندگی قرار دارند و برای بخش‌هایی از خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز بارش پیش‌بینی شده است. این شرایط به‌ویژه در مناطق جنگلی، کوهستانی و مسیرهایی که از کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها عبور می‌کنند، اهمیت دارد.

بارندگی در شمال کشور می‌تواند موجب افزایش روان‌آب و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها شود و در صورت شدت گرفتن بارش‌ها، برخی راه‌های فرعی و روستایی را با مشکل مواجه کند. برای روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، از کاهش گستره بارندگی‌ها خبر داده شده و انتظار می‌رود فعالیت سامانه در بخش‌هایی از مازندران و شمال شرق کشور محدود شود.

همچنین طبق پیش‌بینی‌ها، روز چهارشنبه ۲۰ آبان سامانه بارشی فعلی از کشور خارج خواهد شد، هرچند ورود سامانه جدیدی از سمت جنوب کشور نیز پیش‌بینی شده است. پایان بارندگی به معنای پایان خطر نیست یکی از نکاتی که در شرایط فعلی باید مورد توجه رانندگان و مسافران قرار گیرد، فاصله زمانی میان پایان بارندگی و بازگشت کامل ایمنی به جاده‌هاست.

در مسیرهای کوهستانی، کاهش دما می‌تواند پس از توقف بارش نیز سطح جاده را لغزنده کند. در مناطق سیل‌زده نیز تخریب شانه راه، رسوب گل‌ولای و آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای ممکن است تا چند روز پس از بارندگی ادامه داشته باشد. به همین دلیل، توصیه می‌شود مسافران پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در مسیرهای شمالی و غربی کشور، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری پیگیری کنند و از ورود به محورهای مسدودشده یا مسیرهای دارای هشدار سیلاب خودداری کنند.



