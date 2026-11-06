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تابناک
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مدارس این شهر فردا شنبه تعطیل نیست

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: فردا شنبه ۱۶ آبان، مدارس این استان تعطیل نیست.

کد خبر: 4200217تاریخ انتشار: 1893 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ اصغر صفری راد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در لرستان و امکان تعطیلی مدارس در این استان طی فردا شنبه، اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد بحران لرستان، مدارس استان فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه تعطیل نیست و در همه مقاطع فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. وی تأکید کرد: در صورت تصمیم‌گیری دررابطه‌با تعطیلی مدارس، حتماً این امر از سوی ستاد بحران استان به دانش‌آموزان و اولیای آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
منبع: مهر

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برچسب ها

هواشناسیمدارسآب و هوااستان لرستانتعطیلی مدارس

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