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تصویری جدید از بازیگران النگ دولنگ
تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفیپور، بازیگران النگ دولنگ، بازی میکنند خیلی قشنگ را مشاهده مینمایید.
به گزارش تابناک، تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفیپور، بازیگران النگ دولنگ، بازی میکنند خیلی قشنگ را مشاهده مینمایید.
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نظرات بینندگان
بچه که بودم این برنامه پخش میشد.
واقعا بی محتوا و بی مزه بود.
حتی چهره بازیگران همنشون میده خودشون در آن زمان از اجرای این برنامه لذت نمیبرند. فقط لبخندی زورکی رو لب دارند.
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