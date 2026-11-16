تصویری جدید از بازیگران النگ دولنگ

تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفی‌پور، بازیگران النگ دولنگ، بازی می‌کنند خیلی قشنگ را مشاهده می‌نمایید.

به گزارش تابناک، تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفی‌پور، بازیگران النگ دولنگ، بازی می‌کنند خیلی قشنگ را مشاهده می‌نمایید.