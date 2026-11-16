||11:36
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرهشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در بحرین
3240بازدید
۱

تصویری جدید از بازیگران النگ دولنگ

تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفی‌پور، بازیگران النگ دولنگ، بازی می‌کنند خیلی قشنگ را مشاهده می‌نمایید.

کد خبر: 4202203تاریخ انتشار: 3240 بازدید۱

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۶_۰۱-۴۶-۲۴

به گزارش تابناک، تصویری جدید از خسرو احمدی و عیسی یوسفی‌پور، بازیگران النگ دولنگ، بازی می‌کنند خیلی قشنگ را مشاهده می‌نمایید.

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۶_۰۱-۴۶-۲۴ (۲)


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

بازیگرانعیسی یوسفی‌پورخسرو احمدی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

بچه که بودم این برنامه پخش میشد.
واقعا بی محتوا و بی مزه بود.
حتی چهره بازیگران هم‌نشون میده خودشون در آن زمان از اجرای این برنامه لذت نمی‌برند. فقط لبخندی زورکی رو لب دارند.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.