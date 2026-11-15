به گزارش تابناک؛ مراسم بزرگداشت خسرو احمدی بازیگر و کارگردان باسابقه و پیشکسوت شامگاه شنبه ۲۳ آبان با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده سینما و تئاتر در سالن استاد جوانمرد خانه تئاتر و به همت انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار شد.

فرزاد حسنی اجرای مراسم را بر عهده داشت و در ابتدا به بیان ویژگی‌های شخصیتی و هنری این بازیگر پرداخت. همچنین مازیار مهرگان و امیرحسین قلیچ با اجرای یک آیتم نمایشی به خسرو احمدی ادای احترام کردند.

سپس بهرام ابراهیمی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر، در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: برای خسرو احمدی متنی آماده کرده بودیم، اما احساس کردم بهتر است متناسب با حال‌وهوای برنامه صحبت کنیم. من عاشق همه همکارانم هستم؛ از بزرگان حاضر در این جمع تا جوانانی که باید تلاش کنند به جایگاه این هنرمندان برسند. با عشق و افتخار در خدمت شما هستیم تا پاسداشت خسرو احمدی را برگزار کنیم.

وی با آرزوی سلامتی و ماندگاری برای این بازیگر افزود: زنده باد خسرو احمدی. امیدوارم همیشه برای ما بمانی. از همه کسانی که برای برپایی این مراسم تلاش کردند سپاسگزارم. امیدوارم خسرو عزیز با حضور در این جمع انرژی بگیرد و بداند که تا ابد دوستش داریم.

در ادامه، گروه موسیقی مراسم قطعه «شب مهتاب» را اجرا کرد.

همچنین بهنام شرفی با گیتارنوازی، بخشی نمایشی با موضوع بازیگری و استندآپ کمدی با اجرای فرهنگ سرخوش ارائه داد و تمندر دهقانی نیز با نواختن کمانچه قطعاتی را اجرا کرد. پخش کلیپی از فعالیت‌های هنری خسرو احمدی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

خسرو احمدی از عزیزترین بازیگران کشور است

رضا بابک در ادامه مراسم با حضور روی صحنه، با اشاره به ویژگی‌های حرفه‌ای و شخصیتی خسرو احمدی گفت: خسرو احمدی صادقانه کار می‌کند و در نقش‌هایش زیبا، عمیق و چندوجهی ظاهر می‌شود. بی‌ریا و صاف و ساده بر صحنه و در زندگی حضور دارد، بازیگری را می‌شناسد و حضورش در سینما، تئاتر و تلویزیون ارزشمند است.

وی ادامه داد: بازیگر مقابل خسرو همیشه انرژی خوبی از او می‌گیرد. او به شخصیت‌ها جان می‌بخشد و سرشار از انرژی و دانایی است. بارها فرصت داشتم در کنارش بازی کنم و خسرو احمدی یکی از عزیزترین بازیگران کشور است.

رضا بابک در پایان سخنانش یکی از سروده‌های خود را برای این بازیگر خواند.

خاطره پرستویی از خسرو احمدی وقتی درپشت صحنه کار می‌کرد

پرویز پرستویی نیز با اشاره به خاطرات خود از سال‌های فعالیت در تئاتر، گفت: در سالن استاد جوانمرد خانه تئاتر احساس امنیت می‌کنم. خیلی از فضاها برایم دلچسب نیست و اگر مراسم اکران خصوصی یک فیلم بود، قطعاً نمی‌آمدم اما در این فضا بزرگ شدم و عرق ریختم.

وی با اشاره به اینکه فرصت همکاری مستقیم با خسرو احمدی را نداشته است، ادامه داد: سال ۱۳۶۹ نمایشی به نام «شنبه به نوروز افتاد» اجرا می‌کردیم. من پشت صحنه بودم و باید درخشش خسرو احمدی را روی صحنه این نمایش می‌دیدید.

پرستویی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به هنرمندان ماندگار سینما و تئاتر اظهار کرد: ما هنرمندان زیادی داریم اما برخی چهره‌ها تکرارنشدنی هستند، همان‌طور که رضا بابک، سعید پورصمیمی و بزرگان دیگر تکرار نمی‌شوند. ما همواره زنده‌یادان عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی و داود رشیدی را دیده‌ایم و از حضور استاد علی نصیریان لذت برده‌ایم.

وی با یادآوری حضور و توانایی خسرو احمدی روی صحنه افزود: خسرو احمدی وقتی روی سن می‌آمد، قدم‌هایش بر صحنه سنگینی می‌کرد. جمع اهالی تئاتر برای من قداست دارد و محترم است و امشب با حضور در این جمع احساس سبکی کردم. افتخار می‌کنم که خسرو فرزندی به نام علی احمدی دارد که در تئاتر و سینما فعال است.

چند خاطره از «عمو قناد» برای «عموخسرو»

رویا میرعلمی نیز با بیان خاطراتی از همکاری و آشنایی خود با خسرو احمدی عنوان کرد: عمو خسرو در سه مقطع مختلف زندگی من حضور داشت. نخست زمانی که ۱۲ سال داشتم و از تلویزیون برنامه «النگ و دولنگ» را تماشا می‌کردم. مرحله دوم زمانی بود که برای نخستین بار روی صحنه رفتم و عمو خسرو به تماشای کار من نشست. مقطع سوم هم زمانی بود که با علی احمدی شروع به کار کردم.

مجید قناد، دیگر هنرمند حاضر در این مراسم، با قدردانی از انجمن بازیگران خانه تئاتر برای برگزاری این برنامه، به خاطرات همکاری خود با خسرو احمدی در اجرای برنامه‌های نمایشی در مدارس اشاره و بیان کرد: ما از نخستین گروه‌هایی بودیم که به مدارس می‌رفتیم و برنامه اجرا می‌کردیم. خسرو عزیز نماینده گروه نمایشی بود و من برنامه «از مدرسه تا مدرسه» را داشتم.

وی با یادآوری علاقه کودکان به خسرو احمدی افزود: بچه‌ها چنان دور خسرو را می‌گرفتند و او چنان بچه‌ها را دوست داشت که سن خود را فراموش می‌کردیم. خسرو عاشق کارش است و از آن روزها نزدیک به ۴۰ سال می‌گذرد.

ایرج طهماسب نیز با اشاره به استعداد و توانایی‌های خسرو احمدی در سال‌های آغازین فعالیت هنری‌اش گفت: همه پیر شدیم. خسرو عزیز، در روزگاری که شاید کمتر کسی او را می‌شناخت، بسیار بااستعداد بود. وقتی خسرو وارد کار می‌شود، حیرت می‌کنید که چقدر خوب همه‌چیز را می‌چرخاند.

این کارگردان با اشاره به ویژگی‌های خانوادگی و اخلاقی این بازیگر ادامه داد: خسروی عزیز، تو یک چیز خوب به من یاد دادی و آن خانواده‌داری بود. چقدر خانواده خوبی داری و چقدر مرد محترمی هستی.

بازیگری که در تئاتر درس خوش اخلاقی داد

محسن کیایی بازیگر نیز با اشاره به سال‌های همکاری با خانواده احمدی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۴ با خانواده احمدی کار کردم و دیدم که ما هم جزئی از خانواده یکدیگر شده‌ایم و چند سال است کنار هم زندگی می‌کنیم. کنار خسرو احمدی بودن برای من درخشان است.

وی با تأکید بر تأثیر اخلاق حرفه‌ای این بازیگر بر خود افزود: خسرو احمدی به من نشان داد که می‌توان در عین اینکه بازیگر خوب و بزرگی بود، خوش‌اخلاق هم باشی. تلاش کردم از او یاد بگیرم. او همیشه با روی باز و انرژی با مردم برخورد می‌کند و این برای من بسیار آموزنده است.

حال خوب خسرو احمدی در تئاتر شهر

عیسی یوسفی‌پور نیز با اشاره به خاطرات خود از سال‌های فعالیت در تئاتر شهر گفت: خسرو در دهه ۶۰ در تئاتر شهر همه را می‌دید و با روی خوش با دیگران برخورد می‌کرد. هنوز وقتی موتور هوندا می‌بینم، یاد خسرو می‌افتم. یک بار هم سه‌ترک با موتور تصادف کردیم. با خسرو خاطرات بسیاری داریم و مطمئنم حالش بهتر می‌شود.

در بخش دیگری از مراسم، مرتضی احمدی فرزند خسرو احمدی، متنی را به نمایندگی از خانواده برای پدرش قرائت کرد

تجلیل از خسرو احمدی با حضور خانواده و اهالی تئاتر

در ادامه، ناصر آویژه کارگردان مراسم، از خسرو احمدی و خانواده‌اش دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شوند و آیین تقدیر از این بازیگر پیشکسوت برگزار شد.

در این بخش، هدایایی از سوی خانه تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر و گروه‌های حامی مالی مراسم به خسرو احمدی اهدا شد.

در این مراسم روح‌الله دلخانی در گوشه‌ای از صحنه به خوشنویسی پرداخت و تابلوی خلق‌شده در پایان مراسم به خسرو احمدی اهدا شد.

گروه موسیقی این مراسم نیز با حضور سیاوش عبدی به‌عنوان نوازنده سازهای کوبه‌ای، پرنیان آقایی‌نژاد نوازنده تار، مازیار افشار نوازنده کمانچه و ساناز امامیه به‌عنوان خواننده، قطعاتی را اجرا کردند.

مراسم پاسداشت خسرو احمدی با تجلیل از سال‌ها فعالیت هنری این بازیگر و یادآوری خاطرات و تجربه‌های مشترک هنرمندان حاضر، به پایان رسید.

منبع: مهر