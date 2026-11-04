به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز (چهارشنبه) در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مناطقی در کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، کرمان، هرمزگان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی، در بعضی ساعات، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد ادامه دارد.



وی افزود: روز پنجشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و نیمه غربی سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه، در مناطقی از هرمزگان، جنوب و مرکز کرمان، مناطقی از خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و خراسان شمالی، رگبار پراکنده رخ خواهد داد.



ضیائیان ادامه داد: روز جمعه علاوه بر نیمه غربی کشور، گستره فعالیت سامانه بارشی به سواحل دریای خزر و مناطقی در شرق و شمال شرق کشور نیز می‌رسد و روز شنبه، بارش در نیمه غربی کشور تقویت خواهد شد.



وی گفت: روز یکشنبه در نیمه غربی سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و برخی نقاط در مرکز و شمال شرق کشور، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت، بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.



رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: شایان ذکر است از روز پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و طی سه روز آینده، خلیج فارس مواج است.

منبع: ایمنا