عملیات زیرگیری در کرانه باختری



به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری روز دوشنبه از وقوع عملیات زیرگیری با خودرو در یک ایست بازرسی نظامی در جنوب نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز عملیات زیرگیری با خودرو را در کرانه باختری تأیید و اعلام کرد که گزارشی مبنی بر تلاش برای انجام عملیات زیر گرفتن با خودرو در نزدیکی ایست بازرسی «زعطره» در جنوب نابلس دریافت کرده‌است و نظامیان صهیونیست به محل اعزام شده‌اند.

به دنبال این عملیات که دو زخمی برجای گذاشته، محاصره امنیتی بر روی روستای «یاسوف» در منطقه «سلفیت» ، در نزدیکی محل وقوع حادثه در جنوب نابلس اعمال شد است.

منبع: ایسنا