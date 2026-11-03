حمله گسترده اشغالگران به مناطقی از کرانه باختری

منابع فلسطینی از ادامه حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع محلی از ادامه حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.



نظامیان رژیم صهیونیستی به منطقه «جبل جوهر» و شهرک بیت‌امر یورش بردند و یک منزل را در منطقه «جبل برغوث» در بخش جنوبی شهر الخلیل بازرسی کردند.



در شرق سلفیت نیز شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی ها در حومه روستای «یاسوف» حمله کردند.



نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین ۴ سازه مسکونی را در تجمع بدوی «بئر المسکوب ۱» در شرق قدس اشغالی تخریب کردند. صفحات خورشیدی، اتاق‌ها و سرویس‌های بهداشتی نیز در این عملیات تخریب شد و برای ۵ سازه دیگر اخطاریه تخریب صادر شد.



در منطقه «وادی سیف» در شهرک بیت‌فجار در جنوب بیت‌ لحم نیز شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر وارد این منطقه شدند؛ این اقدام همزمان با حضور فلسطینیی ها در زمین‌های خود برای برداشت زیتون صورت گرفت.



در شهرک «الشیوخ» در شمال الخلیل، یک زن فلسطینی هنگام برداشت زیتون همراه خانواده‌اش بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان صهیونیست زخمی شد.



در «خربه اقواویس» در مسافر یطا در جنوب الخلیل نیز پس از آنکه شهرک‌نشینان دام‌های خود را به اطراف محل سکونت فلسطینی ها وارد کردند، نظامیان رژیم صهیونیستی جوانی به نام «محمد احمد نعامین» را بازداشت کردند.



همچنین بولدوزرهای رژیم صهیونیستی یک واحد تجاری را در منطقه «حسکا» در شمال شهر الخلیل تخریب کردند.

