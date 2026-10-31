سازمان ملل: رژیم اسرائیل متهم به پاکسازی قومی شیعیان لبنان است

به گزارش تابناک، بانی چالوکا»، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور پیشگیری از نسل‌کشی، در گزارشی با عنوان «خطر پاکسازی قومی شیعیان در جنوب لبنان؛ هشدار اولیه»، رژیم اسرائیل را به ارتکاب اقدامات منجر به پاکسازی قومی علیه شیعیان جنوب لبنان متهم کرده است.

این گزارش عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، بیروت و ضاحیه جنوبی را از دوم مارس تا ۱۵ مه ۲۰۲۶ بررسی کرده و تاکید کرده است مجموعه شواهد مستند، از وجود برنامه‌ریزی قبلی برای اجرای پاکسازی قومی حکایت دارد.

مستندات گزارش درباره الگوی آوارگی و تخریب

چالوکا که مشاور ویژه سازمان ملل و اهل زامبیاست، در تهیه این گزارش به اسناد، شواهد و شهادت‌های گردآوری‌شده از سوی کمیته‌های تحقیق و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل استناد کرده و آنها را با معیارهای حقوقی بین‌المللی تطبیق داده است.

این گزارش به دستورهای تخلیه اجباری صادرشده برای روستاهای لبنان اشاره کرده و می‌گوید اوج این اقدامات زمانی بود که رژیم صهیونیستی در یک روز دستور تخلیه ۳۹ روستا را صادر کرد؛ اقدامی که به آوارگی شمار زیادی از ساکنان انجامید.

بر اساس ارزیابی گزارش، ادامه ممانعت از بازگشت آوارگان به روستاهایشان، حتی پس از پایان عملیات نظامی‌ای که بهانه تخلیه آنها عنوان شده بود، نشان می‌دهد این جابه‌جایی‌ها موقتی نبوده و می‌تواند در چارچوب اقدامات مرتبط با پاکسازی قومی قرار گیرد.

گزارش همچنین تصریح کرده است سه روستای مسیحی و شماری از روستاهای دروزی و سنی، با همان سطح از تخریب نظام‌مند یا دستورهای تخلیه‌ای که مناطق دارای اکثریت شیعه را دربر گرفت، مواجه نشده‌اند؛ موضوعی که به گفته تهیه‌کننده گزارش، نشانه‌ای از ماهیت تبعیض‌آمیز این عملیات است.

چهار شاخص مورد استناد گزارش برای خطر پاکسازی قومی

گزارش، چهار شاخص را نشانه خطر پاکسازی قومی شیعیان در جنوب لبنان دانسته و وتاکید کرده است مجموعه این اقدامات از دوم مارس ۲۰۲۶، با هدف آوارگی و جلوگیری از بازگشت ساکنان این مناطق دنبال شده است.

۱- آوارگی اجباری: بر اساس گزارش، دستورهای تخلیه و ممانعت از بازگشت ساکنان، به تخلیه حدود ۱۴ درصد از خاک لبنان و آوارگی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، عمدتا از میان شیعیان، منجر شده است. همچنین در «منطقه زرد» با عمق پنج تا ۱۰ کیلومتر، روستاهای مسیحی و برخی مناطق سنی‌نشین و دروزی‌نشین از دستورهای تخلیه مستثنا شده‌اند.

۲- تخریب زیرساخت‌ها: گزارش، تخریب خانه‌ها، مدارس، شبکه‌های آب و برق، زمین‌های کشاورزی و اماکن مذهبی را با هدف دشوار کردن بازگشت ساکنان ارزیابی کرده است. بر اساس آمار این گزارش تا ۱۵ ژوئن، ۲۷ هزار خانه، ۱۸۲ ساختمان عمومی و ۳۵ مدرسه تخریب شده‌اند.

۳- اشغال بلندمدت: گزارش تاكيد كرده است كه تداوم حضور نظامی صهیونیستی در جنوب لبنان، می‌تواند به خالی شدن منطقه از ساکنان شیعه منجر شود.

۴- اظهارات مقام‌های صهیونیست: اظهارات کاتس و نتانیاهو درباره تخریب مناطق مرزی و جلوگیری از بازسازی توان حزب‌الله، چهارمین شاخص مورد استناد گزارش برای اثبات ادعای وجود قصد قبلی عنوان شده است.

تهیه‌کننده گزارش در جمع‌بندی خود تصریح کرده است اظهارات مقام‌های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در کنار الگوهای مستند آوارگی و تخریب، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن حضور جمعیتی شیعیان در جنوب لبنان و تداوم اقدامات تبعیض‌آمیز علیه آنان را تقویت می‌کند.

منبع: فارس