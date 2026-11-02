به گزارش تابناک، روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که عبدالله دوم پادشاه اردن در سخنانی که در پارلمان این کشور ایراد کرد به چشمداشت‌های توسعه طلبانه اسرائیل اشاره و تاکید کرد که بدون تحقق حقوق فلسطینیان امکان تحقق امنیت و ثبات در منطقه وجود ندارد، هر کسی که تصور می‌کند زمان می‌تواند حقایق را محو کند،در توهم قرار دارد.



این رسانه صهیونیستی به نقل از یکی از رهبران عرب متحد تل‌آویو نوشت: عبدالله دوم، پادشاه اردن، امروز (دوشنبه) گفت: «جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل همچنان بزرگ‌ترین تهدید برای آینده منطقه و امیدهای آن به شمار می‌رود».



پادشاه اردن در سخنرانی افتتاحیه خود در برابر جلسه پارلمان در امان افزود: «هیچ راهی برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه ما وجود ندارد، مگر با تحقق حق ملت فلسطین برای داشتن سرزمین خود».



او گفت: «با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای توقف نقض حقوق از سوی اسرائیل، فاجعه انسانی در غزه همچنان ادامه دارد و حملات مکرر در کرانه باختری و قدس نیز ادامه دارد».



پادشاه اردن که به دستور مستقیم وی حتی در دوره‌ای که رژیم صهیونیستی بدترین جنایات را علیه مردم غزه مرتکب می‌شد صادرات مواد غذایی به این رژیم را قطع نکرد، در ادامه هشدار داد: «مردم فراموش نخواهند کرد». وی افزود: «هرکس تصور کند استبداد به او مشروعیت می‌بخشد، در اشتباه است. هرکس گمان کند گذر زمان حقیقت را محو می‌کند، در اشتباه است. و هرکس تصور کند یک اردنی از اصول خود عقب‌نشینی خواهد کرد، او نیز در اشتباه است»، اما نگفت منظور واقعی‌اش از این اصول چیست؟



با این حال پادشاه اردن در سخنرانی خود به بحران آب در این پادشاهی نیز پرداخت که بخشی از آن از طریق (فلسطین اشغالی) تامین می‌شود و رژیم صهیونیستی از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند، گفت: «آب، آب، آب! امنیت آبی ما یک اولویت ملی است و اجازه نخواهیم داد تشنگی اردنی‌ها به گروگان هیچ شرایطی تبدیل شود».



به اعتراف رسانه صهیونیستی: پادشاه در این بخش از سخنانش نامی از اسرائیل نبرد، اما این موضوع یکی از مسائل حساس در روابط میان اسرائیل و اردن است.

