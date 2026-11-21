یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهار تا ۹ در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.



به گزارش تابناک، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۰۱ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

همچنین در این پرداخت، به ازای هر نفر از اعضای خانوارهای دهک‌های هشتم و نهم، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کسر و به کیف پول ایرانِ سرپرست خانوار واریز شده است.

سرپرستان خانوار برای بهره‌مندی از این اعتبار کافی است با شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* در کیف پول ایران ثبت‌نام کرده و پس از فعال‌سازی، از اعتبار شارژ شده برای خرید استفاده کنند.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۷۱ هزار و ۶۸۷ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

بنابراین گزارش یارانه نقدی در دو مرحله پرداخت می‌شود؛ به این صورت که یارانه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان روز ۲۵ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. یارانه خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم نیز سی‌ام ماه واریز می‌شود که مبلغ آن به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است.