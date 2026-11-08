چه کسانی از فهرست کالابرگ خط می خورند؟

به گزارش تابناک؛ شارژ کالابرگ آبان‌ماه در شرایطی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز معیشتی تبدیل شده که گزارش‌های منتشرشده از واریز نشدن اعتبار برخی خانوارها حکایت دارد؛ اتفاقی که در کنار تکذیب حذف گسترده مشمولان از سوی سخنگوی دولت و اظهارات مقام‌های وزارت تعاون درباره بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، ابهام‌های تازه‌ای درباره سرنوشت کالابرگ خانوارها ایجاد کرده است.



در همین حال معاون وزیر رفاه شب گذشته با اعلام اینکه میزان درآمد خانوارها ملاک حذف آنها از کالابرگ بوده است دراین باره توضیح داد.



ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر ادعای حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را رد کرده و گفته بود واجدان شرایط همچنان تحت حمایت قرار می‌گیرند. با این حال، همزمان با آغاز شارژ اعتبار آبان، تعدادی از سرپرستان خانوار اعلام کرده‌اند که هنگام مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد متوجه واریز نشدن اعتبار خود شده‌اند.



برخی از این خانوارها پس از استعلام وضعیت در سامانه نیز با پیام «شما مشمول کالابرگ از آبان‌ماه نیستید» مواجه شده‌اند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند: اگر حذف گسترده مشمولان صحت ندارد، علت قطع اعتبار این خانوارها چیست و چه معیاری برای تغییر وضعیت آنها در نظر گرفته شده است؟





چرا کالابرگ برخی خانوارها شارژ نشد؟



فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتشار خبرهایی درباره حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ، این ادعا را نادرست دانسته و تأکید کرده بود اصلاحات احتمالی با هدف حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود و افراد واجد شرایط از حمایت دولت برخوردار خواهند بود.



مهاجرانی همچنین درباره شاخص‌های احتمالی بازنگری در فهرست مشمولان به معیارهایی مانند دارایی‌های ملکی، خودرو، حساب‌های بانکی و میزان تراکنش‌های بانکی خانوارها اشاره کرده بود.



با وجود این توضیحات، گزارش‌های مربوط به عدم شارژ اعتبار برخی خانوارها نشان می‌دهد بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان به موضوعی عملی تبدیل شده است.



البته هنوز مشخص نیست پیام عدم مشمولیت برای تمام خانوارهای گزارش‌دهنده ناشی از حذف آنها از فهرست دریافت‌کنندگان است یا مشکلات احتمالی در به‌روزرسانی اطلاعات و سامانه استعلام نیز در این اتفاق نقش دارد.



از سوی دیگر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب معیارهای تازه برای استطاعت‌سنجی خانوارها و افزایش اعتبارات کالابرگ خبر داده و اعلام کرده بود این تغییرات به‌زودی به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود. او همچنین از حذف یک میلیون خانوار در فاز نخست بازنگری خبر داده است.





معیارهای جدید حذف از کالابرگ چیست؟



بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی معاون وزارت تعاون، دولت برای شناسایی خانوارهای برخوردار و بازنگری در فهرست مشمولان، مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی را در نظر گرفته است. مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک از جمله معیارهایی هستند که در فرایند استطاعت‌سنجی مورد توجه قرار می‌گیرند.



در چارچوب معیارهای درآمدی اعلام‌شده، سقف درآمد برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه نیز ۷ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شده است.



در مقابل، گروه‌هایی مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افراد پشت‌نوبتی دریافت حمایت، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و خانوارهای فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی از جمله گروه‌های هدف حمایتی معرفی شده‌اند.



با این حال، جزئیات کامل نحوه اعمال این معیارها بر پرونده تک‌تک خانوارها و چگونگی اطلاع‌رسانی درباره تغییر وضعیت مشمولان هنوز به‌صورت شفاف روشن نشده است. به همین دلیل، انتشار پیام عدم مشمولیت برای برخی دریافت‌کنندگان قبلی، ضرورت توضیح رسمی وزارت رفاه را دوچندان می‌کند.





درآمد خانوار ۴ نفره از ۲۷ میلیون تومان بیشتر باشد، کالابرگ نمی‌گیرد!



معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح معیارهای جدید شناسایی مشمولان کالابرگ اعلام کرد میزان درآمد و دارایی خانوارها از جمله شاخص‌های اصلی در بازنگری فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت معیشتی است؛ بر این اساس، خانوارهای یک تا سه نفره با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان و بیشتر و خانوارهای چهار نفره با درآمد ۲۷ میلیون تومان و بیشتر، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود.



خانوارهای ۱ تا ۳نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان و خانوار ۴نفره با درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان مشمول کالابرگ هستند



به‌ازای هر نفر اضافه، ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود.



نداشتن ملک، خودرو و نداشتن شغل رسمی نیز از جمله شاخص‌هایی است که در شناسایی مشمولان دریافت کالابرگ مورد توجه قرار گرفته است.



حدود و اندازهٔ این معیارها به تصویب دولت رسیده و جزئیات آن ازسوی دولت به اطلاع مردم خواهد رسید.





اعتبار کالابرگ آبان چقدر است و چه زمانی شارژ می‌شود؟



میزان اعتبار برای افرادی که در مهرماه فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و مشمول افزایش اعتبار شده‌اند، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است. سایر مشمولان نیز مطابق روال قبلی یک میلیون تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کنند.



بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، گروه‌های بعدی نیز در تاریخ‌های زیر اعتبار خود را دریافت خواهند کرد:



۱۵ آبان: سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو.



۲۵ آبان: سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی سه، چهار، پنج و شش.



۵ آذر: سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی هفت، هشت و ۹.



خانوارهای حذف‌شده چگونه به کالابرگ اعتراض کنند؟



بر اساس اعلام قبلی درباره روند رسیدگی به اعتراض‌ها، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک یا دو است و اعتبار کالابرگ آبان برایشان شارژ نشده، از ۱۵ آبان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کنند.



برای پیگیری وضعیت مشمولیت و ثبت اعتراض، سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.



مراحل ورود به سامانه حمایت با کد ملی



سرپرستان خانوار برای مشاهده وضعیت اقتصادی و دهک‌بندی خود می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:



۱. نشانی http://hemayat.mcls.gov.ir را در مرورگر گوشی یا رایانه وارد کنند.



۲. گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب کنند.



۳. گزینه «کاربر حقیقی» را انتخاب کنند.



۴. کد ملی سرپرست خانوار و کد امنیتی نمایش‌داده‌شده را وارد کنند.



۵. در صورت درخواست سامانه، شماره تلفن همراه ثبت‌شده به نام سرپرست خانوار را وارد کرده و کد تأیید پیامکی را ثبت کنند.



۶. پس از ورود موفق، گزینه «وضعیت اقتصادی خانوار» یا «دهک‌بندی» را انتخاب کنند.



۷. در این بخش، اطلاعات مربوط به دهک، اعضای خانوار و وضعیت برخورداری از حمایت‌ها قابل مشاهده است.



در صورتی که فرد برای نخستین بار وارد سامانه می‌شود، ممکن است لازم باشد فرایند ثبت‌نام را با وارد کردن تاریخ تولد، کد پستی محل سکونت و تعیین رمز عبور تکمیل کند.



برای استعلام اعتبار کالابرگ نیز امکان استفاده از کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# از طریق تلفن همراه سرپرست خانوار اعلام شده است. در صورت شارژ نشدن اعتبار، سرپرست خانوار می‌تواند از مسیرهای اعلام‌شده برای دریافت کد ۱۲ رقمی و ورود به سامانه حمایت و ثبت درخواست بررسی مجدد استفاده کند.



خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها سه تا ۹ است، باید زمان‌بندی اعلام‌شده برای گروه خود را در نظر بگیرند و اطلاعیه‌های بعدی را پیگیری کنند. همچنین اعلام شده است در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت خانوار به فهرست مشمولان وجود دارد و در صورت رد درخواست، نتیجه و علت آن در سامانه اعلام خواهد شد.



پیگیری وضعیت کالابرگ از طریق بازوهای اختصاصی این طرح در پیام‌رسان‌های بله و روبیکا نیز امکان‌پذیر است و مراجعه حضوری برای ثبت اعتراض پذیرفته نمی‌شود.

منبع: نورنیوز