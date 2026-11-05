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قطع کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر تکذیب شد

سخنگوی دولت: در راستای رویکرد عدالت‌محوری یعنی رسیدن به اقشار آسیب‌پذیر، اصلاحاتی در دولت انجام خواهد شد که حتما به صورت دقیق به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد خبر: 4200082تاریخ انتشار: 450 بازدید۰

فاطمه+مهاجرانی

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی گفت: من این را تاکید کنم که واجدین شرایط حتما مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که «چگونه قرار است اینها بررسی شوند؟» ، گفت: شاخص‌های متعددی دارد. دارایی‌هایی نظیر خودرو، ملکی که دارند، حساب‌های بانکی، تراکنش‌های بانکی که دارند که در واقع یک بسته کاملی است که حتما همکاران ما در وزارت تعاون خدمت مردم عزیز توضیحات مفصل خواهند داد. 

منبع: ایرنا 

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برچسب ها

دولتسخنگوی دولتفاطمه مهاجرانیکالابرگ الکترونیک

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