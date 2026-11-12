حضور زنان در تجمعات شبانه ادامه حضور حضرت زهرا در کوچه است

به گزارش تابناک، حشمت‌الله قنبری در هیأت اهالی رسانه در دفتر تابناک، با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: میدان‌های امروز، امتداد همان مسیر فاطمه (س)است.

قنبری گفت: این تجمعات شبانه ابتکار کسی نیست؛ حضرت زهرا آن را تأسیس کرده که به همین دلیل این میدان‌ها را داریم.

قنبری افزود: حضور زنان در تجمعات شبانه، ادامه همان حضور حضرت زهرا در کوچه است.

وی در سخنرانی خود اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) خود را با فاطمه معرفی می‌کند و بالاترین و عرشی‌ترین محبت خود را از مجرای او دریافت کرده است. فاطمه مخلوق دست قدرت الهی است. جبرئیل پیامبر را به بهشت برد، میوه‌ای داد و از آن نور، فاطمه در صلب پیامبر جاری شد. فقط خداوند می‌توانست چنین مخلوقی بیافریند. با او قیاس نکنید.

قنبری افزود: علی تنها کفو فاطمه است. اگر تمام فضائل، خصائل و تکوین این عالم را در ترازو بگذارید، شاه آن‌ها علی است. تصورات سطحی ما از کفو بودن، حاصل عجب و غفلت است.

این سخنران با اشاره به تفکر صدیقه طاهره (س) گفت: دشمن‌شناسی، دین‌شناسی و شناخت تکلیف دوست، از ویژگی‌های نگاه حضرت زهراست. کلیدی که خدا به پیامبر داد تا هجرت کند و شهر را خالی بگذارد تا اسلام و توحید باقی بماند، علی آن را اجرا کرد. این کار بسیار مهم بود و در شأن آن آیه نازل شد: «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ».

در سقیفه حق مردم را غصب کردند

قنبری سپس به حوادث پس از رحلت پیامبر پرداخت و تأکید کرد: مجلسی محدود و کوچک در سقیفه برگزار شد. چند نفر به این نتیجه رسیدند که ریاست جامعه اسلامی به مصلحت نیست دست علی باشد.

وی افزود: شما می‌گویید حق علی غصب شد. نه؛ حق علی غصب نشد. اگر خودِ حق یک نفر بود، آن علی بود که غصب شد. حق مردم بود که علی رئیسشان باشد. حق مردم غصب شد.

قنبری ادامه داد: وقتی مردم سعادت زندگی در کنار علی و در سایه علی را از دست دادند، این مصیبت‌ها بر آنان فرود آمد. ظلمی که به علی و اهل‌بیت او روا داشته شد، بسیار فراتر از آن چیزی است که اوهام ما درک می‌کند.

قنبری همچنین با اشاره به مصائب حضرت مریم نیز یادآور شد که نخبگان یهود برای قطع مسیر کلمه حق، چنان فتنه‌ای برپا کردند که مریم آرزو کرد کاش مرده بودم و نامم در شمار دیوانگان نبود.



