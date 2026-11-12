رئیس هیئت پزشکی ورزشی خوزستان: پریا مهرمند در همان ساعات‌ اول تحت عمل جراحی اولیه قرار گرفت و جراحان توانستند عروق پا را نجات داده و پا را از قطع‌شدگی نجات دهند.

به گزارش تابناک؛ دکتر امیر شادور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال سحر تهران، اظهار کرد: از روز یکشنبه ۱۷ آبان که این اتوبوس دچار واژگونی شد، در ساعت‌های اولیه صبح مطلع شدیم که ۹ نفر از مصدومان در بیمارستان گلستان و دو نفر در بیمارستان نظام مافی شوش بستری هستند. از این ۹ نفر سه نفر از بسکتبالیست‌ها در بیمارستان گلستان دو نفر نیز در بیمارستان نظام مافی، یعنی مجموعا پنج نفر دچار آسیب جدی شده بودند.

پای پریا مهرمند در آستانه قطع‌شدگی بود

شادور با اشاره به وضعیت پریا مهرمند بیان کرد: از این پنج نفر، خانم پریا مهرمند دچار آسیب شریانی و اندام سمت راست پا بود؛ پای سمت راست دچار شکستگی و آسیب عروقی شده بود و از این نظر که به صورت جدی آسیب دیده بود، تقریبا له‌شدگی داشت. او در همان ساعت‌های اولیه وارد اتاق عمل شد و توسط یک تیم مجرب عروق و ارتوپد، همزمان تحت عمل جراحی اولیه قرار گرفت و خدا را شکر توانستند عروقش را نجات داده و پا را از قطع‌شدگی نجات بدهند.

عادلی تحت عمل ارتوپدی و پین‌گذاری قرار گرفت

خانم عادلی دچار شکستگی استخوان فمور یا ران سمت چپ شده بود که در همان ساعات اولیه اقدامات ارتوپدی برایش انجام شد و بعد از اقدامات ارتوپدی، خدا را شکر با یک تراکشن، یعنی کشیدگی در خود استخوان، جااندازی برایش انجام و پین گذاشته شد. او در ادامه مرخص شد و به هتل آمد.

ثابتی‌زاده با شکستگی پنج دنده بستری شد

یکی دیگر از بیماران، خانم ثابتی‌زاده بود که دچار کوفتگی و شکستگی پنج دنده از دنده‌های قفسه سینه شده بود؛ اوبعد از اقدامات اولیه در بیمارستان گلستان، در بیمارستان اروند بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت و خدا را شکر بعد از یک روز بستری و ۲۴ ساعت تحت نظر بودن، با صحت و سلامت با هواپیما به تهران فرستاده شد.

ترخیص یکی از مصدومان پس از چهار روز

شادور با اشاره به دو مصدوم بستری در شوش بیان کرد: از این مصدومان، دو نفری که در بیمارستان نظام مافی شوش بودند، آقای آراد اکبری ۲۰ ساله به دلیل اینکه دچار کوفتگی در ناحیه قفسه سینه و مقداری لخته در قفسه سینه شده بود، او را به اهواز اعزام کردیم و در بیمارستان اروند تحت مداوا قرار دادیم که بعد از چهار روز بستری، امروز خدا را شکر با صحت سلامتی از بیمارستان مرخص شد.

وی با اشاره به وضعیت عماد سلمانی نیز عنوانکرد: آقای عماد سلمانی که به همراه تیم بود، دچار شکستگی استخوان فمور یا ران سمت چپ شد؛ او نیز تحت عمل جراحی قرار گرفت و پلاک‌گذاری شد و به سلامتی از بیمارستان ترخیص شد.

همه مصدومان ترخیص شدند و در خوزستان مصدومی نداریم

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خوزستان گفت: الان کاملا همه مصدومان ترخیص شدند و به شهرشان برگشتند؛ در استان خوزستان دیگر از این حادثه مصدومی نداریم و همگی در صحت سلامت هستند و از نظر علائم حیاتی همه‌شان پایدارند.

منبع: ایسنا



