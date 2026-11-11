به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، بدنسازی یا همان پرورش اندام، سال‌هاست تبدیل به ورزشی گران قیمت و البته در مواردی آسیب‌رسان شده است. رشته‌ای که در آن ورزشکاران حرفه‌ای و حتی آماتور، به سمت استفاده از داروها یا به اصطلاح آمپول‌هایی می‌روند که در کوتاه مدت منجر به رشد عضلانی می‌شود که خطرات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. خطراتی از جمله آسیب به کبد، قلب و عروق، باروری و همچنین در مواقعی مرگ زودهنگام را به دنبال دارد.

سال‌هاست که درباره داروهای غیرمجاز مورد استفاده در بدنسازی هشدارهای جدی داده می‌شود، اما قدرت مافیا در پشت صحنه، بیشتر از نهادهای رسمی و هشدار دهنده است. از همین‌رو هم در سطح دنیا و هم در ایران، همچنان مافیای داروهای بدنسازی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که ثمره آن همین حالا هم مشخص شده و آسیب‌های جدی به سلامت ورزشکاران وارد کرده است. برخی از این داروها که مجوزهای بهداشتی هم ندارند، حتی می‌تواند ورزشکاران را مبتلا به سرطان کند و جان آنها را خیلی زود بگیرند.

حالا در کنار خطرات متعدد داروهای غیرمجاز که در بدنسازی و پرورش اندام مرسوم شده، مدتی است که در سطح جهان رشته‌ای هم خود را وارد فضای حرفه‌ای در این رشته کرده و مسابقاتی هم در سطح جهان برگزار می‌شود. فدراسیون بین‌المللی بدنسازی نچرال (INBA/PNBA) بنیان‌گذار اصلی این رشته در جهان است که مسابقات آن صرفاً برای ورزشکارانی برگزار می‌شود که فیزیک خود را بدون استفاده از داروهای غیرمجاز یا آمپول‌های استروئید ساخته‌اند و در مسابقات پرورش اندام شرکت می‌کنند.

قهرمانی فرزند آرنولد در بدنسازی نچرال

اگر حداقل سه دهه از عمرتان سپری شده، قطعا با شنیدن اسم رشته بدنسازی و پرورش اندام، نام یک اسطوره در ذهن‌تان تداعی می‌شود؛ آرنولد شوارتزنگر! حالا چندسال پس از اینکه چهره هالیوودی آمریکایی‌ها از ورزش حرفه‌ای و سپس دنیای هنر هفتم و بازی در فیلم‌های سینمایی و در نهایت حضور در دنیای سیاست بازنشسته شد، نام آرنولد بار دیگر سر زبان‌ها افتاده است. جوزف بائنا، فرزند آرنولد شوارتزنگر، اسطوره و پرافتخارترین چهره تاریخ بدنسازی جهان، با حضور در رقابت‌های فدراسیون بین‌المللی بدنسازی نچرال INBA/PNBA، بار دیگر توجه جامعه جهانی بدنسازی را به این فدراسیون و اهمیت ورزش نچرال جلب کرد.

البته این رشته تازه تأسیس در ایران هم فعالیت دارد که تلاش آن ورزش پاک، سلامت و علمی است تا ورزشکاران بیشتری در رشته پرورش اندام، به جای استفاده از داروهای غیرمجاز، تشویق و ترغیب شوند که به صورت نچرال یا طبیعی ورزش را ادامه دهند. هدف از برگزاری مسابقات بین‌المللی این رشته هم ترویج همین فرهنگ است که اگر این روند بتواند ادامه پیدا کند، سطح سلامت جامعه ورزشکاران این رشته هم بالاتر خواهد رفت.

حالا هم درخشش پسر آرنولد با فیزیکی شبیه به پدر معروفش که برخلاف دوران طلایی او، بدون استفاده از داروهای تقویتی و شیوه‌های مرسوم و به شیوه طبیعی در رشته نچرال رخ داده است، باعث ایجاد گرایش در میان جوانان قاره‌های مختلف نسبت به این ورزش شده است. تیم INBA ایران هم به سرپرستی وحید ثانی که نایب رئیس بدنسازی نچرال اوراسیاست، در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی اوراسیا به میزبانی باکو آذربایجان شرکت کرد که موفق به کسب ۴ مدال طلا، یک نقره، دو برنز و دو عنوان اورالی و یک پروکارت حرفه‌ای شد.

حضور فرزند آرنولد در فدراسیون بین‌المللی INBA و بازتاب خبری آن در کنار موفقیت ورزشکاران ایرانی نشان‌دهنده جایگاه رو‌ به رشد بدنسازی نچرال در ایران خواهد شد تا بتواند از معضلات داروهای غیرمجاز هم کم کند. آن هم در شرایطی که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ایران هم طی سال‌های اخیر با حواشی بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده که از جمله آن می‌توان به تعلیق شدن فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی آن اشاره کرد و همچنین حواشی مختلفی که پیرامون این فدراسیون وجود داشته و دارد.