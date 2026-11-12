قیمت جهانی نفت در معاملات صبح امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با کاهش همراه شد و هر ۲ شاخص اصلی بازار نفت نزدیک به ۱ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس تازه‌ترین داده‌های ارائه‌شده از بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا (WTI) با کاهش ۰.۸۹ درصدی به ۸۵.۷۶ دلار رسید. همچنین نفت برنت دریای شمال با افت ۱.۰۶ درصدی در سطح ۹۱.۷۷ دلار معامله شد.

تحلیل بازار نفت

کاهش هم‌زمان قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا نشان می‌دهد فشار فروش در هر ۲ شاخص اصلی بازار وجود دارد. افت بیشتر نفت برنت نسبت به نفت آمریکا نیز باعث شده فاصله قیمتی این ۲ شاخص به حدود ۶ دلار در هر بشکه برسد.

با وجود کاهش امروز، نفت برنت همچنان بالاتر از مرز ۹۰ دلار قرار دارد. تداوم معاملات در این محدوده نشان می‌دهد قیمت نفت هنوز در سطح نسبتاً بالایی قرار گرفته و بازار نسبت به تحولات عرضه و تقاضای جهانی حساس است.

از نظر فنی، سطح ۹۰ دلار برای نفت برنت یک مرز روانی مهم محسوب می‌شود. در صورت تداوم فشار فروش، واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند در تعیین مسیر کوتاه‌مدت بازار نقش داشته باشد.

چرا قیمت نفت کاهش یافت؟

بررسی تحولات بازار نشان می‌دهد افزایش امیدواری به کاهش تنش‌های نظامی در خاورمیانه و احتمال پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین، از مهم‌ترین عوامل افت قیمت نفت در معاملات امروز بوده است.

از سوی دیگر، گزارش افزایش حدود ۹ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا و رشد تولید نفت کشورهای عضو اوپک‌پلاس در ماه اکتبر، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.

نقش ایران و تنگه هرمز در آینده قیمت نفت

با وجود کاهش قیمت‌ها، وضعیت تنگه هرمز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده بازار جهانی انرژی است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهام درباره امنیت تردد نفتکش‌ها و آینده تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، احتمال افت شدیدتر قیمت نفت محدود خواهد بود.

در مقابل، هرگونه پیشرفت عملی در مسیر کاهش تنش‌ها و تسهیل صادرات نفت می‌تواند زمینه کاهش بیشتر قیمت‌ها را فراهم کند.

در مجموع، بازار نفت در معاملات امروز تحت تأثیر امیدواری به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش عرضه قرار گرفته است. با این حال، تحولات سیاسی منطقه، وضعیت تنگه هرمز و آمار رسمی ذخایر نفت آمریکا همچنان می‌توانند مسیر قیمت‌ها را در روزهای آینده تغییر دهند.

منبع: ایران جیب



