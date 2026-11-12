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تابناک
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اعتراض خانواده‌نظامیان آمریکایی به جنگ با ایران

خانواده نظامیان آمریکایی پس از اطلاع از تمدید مأموریت بستگانشان در جنگ علیه ایران و محروم ماندن آنها از حضور در تعطیلات خانوادگی، خشم خود را ابراز کردند.

کد خبر: 4201392تاریخ انتشار: 795 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ طبق گزارش‌هایی که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شده است، خانواده‌های نظامیان آمریکایی در نشست پرسش‌وپاسخ نیروی دریایی این کشور، از ادامه حضور بستگانشان در جنگ علیه ایران انتقاد کردند؛ نیروهایی که به گفته خانواده‌هایشان، قرار نیست تعطیلات پیش‌رو را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

حاضران در این نشست همچنین از خرابی تجهیزات نظامی، وخامت شرایط خدمت و مشکلات فزاینده‌ای که نیروهای آمریکایی با آن روبرو هستند، سخن گفتند. آنها وضعیت موجود را نشانه‌ای از فشارهای سنگین واردشده بر نظامیان حاضر در جنگ توصیف کردند.

یکی از همسران نظامیان آمریکایی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت روحی همسرش اعلام کرد که او چهار بار به خودکشی فکر کرده، اما از دریافت کمک و حمایت لازم محروم شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که خانواده‌های نظامیان آمریکایی نسبت به پیامدهای ادامه مأموریت نیروهای خود در جنگ علیه ایران و تأثیر آن بر سلامت روان و زندگی خانوادگی آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.

اعتراض خانواده نظامیان آمریکایی در شرایطی مطرح شده است که اخیراً ناو هواپیمابر هسته‌ای «یو‌اس‌اس تئودور روزولت» به سمت خاورمیانه حرکت کرده و قرار است به دو ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در منطقه بپیوندد؛ تحرکی که از افزایش حضور نظامی واشنگتن در منطقه حکایت دارد و می‌تواند به تداوم مأموریت نیروهای آمریکایی و دوری طولانی‌تر آنها از خانواده‌هایشان منجر شود.

منبع: فارس


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برچسب ها

جنگاعتراضنظامیان آمریکاایران و آمریکاجنگ فرسایشیجنگ با ایرانخانواده نظامیان آمریکا

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