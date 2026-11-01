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تابناک
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هشدار روزنامه عبری درباره جنگ دوباره با ایران

روزنامه عبری هاآرتص ضمن هشدار نسبت به پیامدهای آغاز جنگی تازه علیه ایران نوشت چنین جنگی ممکن است دامنه درگیری‌ها را به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گسترش دهد.

کد خبر: 100000047تاریخ انتشار: 4056 بازدید

به گزارش تابناک؛ روزنامه عبری هاآرتص فاش کرد آغاز جنگی جدید علیه ایران، در شرایطی که اهداف مشخص و برنامه‌ای برای پایان دادن به آن وجود ندارد، یک خطای راهبردی خواهد بود و ممکن است دامنه درگیری‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز کشیده شود.

این روزنامه هشدار داد چنین جنگی می‌تواند به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تمام شود؛ زیرا تشکیل دولت جایگزین را به تعویق می‌اندازد و رقبای سیاسی وی را به پیوستن به دولت وحدت سوق می‌دهد.

در این راستا اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی در یادداشتی در روزنامه عبری معاریو خاطرنشان کرد که اگر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بخواهند در پی تحولات سیاسی دست به هجومی تازه علیه ایران بزنند، این اقدام شعله‌های جنگ را در سراسر منطقه منفجر خواهد کرد، فاجعه کنونی رژیم صهیونیستی را به نقطه‌ای بی‌بازگشت می‌رساند و آخرین کورسوی امید را نابود خواهد ساخت.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

جنگجنگ با ایرانروزنامه هاآرتص

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