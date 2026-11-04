سناتور آمریکایی: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پول‌هایی که ما با مالیات پرداخت می‌کنیم، به قتل برسند.

عبدل السید، سناتور آمریکایی در پستی انتقادی نسبت به سیاست های جنگ افروزانه ترامپ و متحدانش شد، اعلام کرد: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پول‌هایی که ما با مالیات پرداخت می‌کنیم، به قتل برسند؛ آنها تلاش می‌کنند شما را متهم به نفرت‌پراکنی کنند.

وی افزود: اگر شما به حقوق برابر برای صلح، کرامت و خودتعیینی اعتقاد دارید، این نفرت نیست. این عشق است.

مردم میشیگان، ما می‌خواهیم مالیات‌هایمان در اینجا صرف شود.