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سناتور آمریکایی: سرمایهمان را به خاورمیانه نفرستید
سناتور آمریکایی: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پولهایی که ما با مالیات پرداخت میکنیم، به قتل برسند.
عبدل السید، سناتور آمریکایی در پستی انتقادی نسبت به سیاست های جنگ افروزانه ترامپ و متحدانش شد، اعلام کرد: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پولهایی که ما با مالیات پرداخت میکنیم، به قتل برسند؛ آنها تلاش میکنند شما را متهم به نفرتپراکنی کنند.
وی افزود: اگر شما به حقوق برابر برای صلح، کرامت و خودتعیینی اعتقاد دارید، این نفرت نیست. این عشق است.
مردم میشیگان، ما میخواهیم مالیاتهایمان در اینجا صرف شود.
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