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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
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سناتور آمریکایی: سرمایه‌مان را به خاورمیانه نفرستید

سناتور آمریکایی: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پول‌هایی که ما با مالیات پرداخت می‌کنیم، به قتل برسند.

کد خبر: 100000516تاریخ انتشار: 2514 بازدید۰

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عبدل السید، سناتور آمریکایی در پستی انتقادی نسبت به سیاست های جنگ افروزانه ترامپ و متحدانش شد، اعلام کرد: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید در سرزمین اجداد خود بزرگ شوند-بدون اینکه توسط پول‌هایی که ما با مالیات پرداخت می‌کنیم، به قتل برسند؛ آنها تلاش می‌کنند شما را متهم به نفرت‌پراکنی کنند.

وی افزود: اگر شما به حقوق برابر برای صلح، کرامت و خودتعیینی اعتقاد دارید، این نفرت نیست. این عشق است.

مردم میشیگان، ما می‌خواهیم مالیات‌هایمان در اینجا صرف شود.

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برچسب ها

فلسطینسناتور آمریکاییجنگ با ایرانانتخابات میاندوره ایعبدل السیدمحمد عبدل السید

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