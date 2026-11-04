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نخستین زن فلسطینی نماینده نیویورک شد
برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک فلسطینی کرسی نماینده مجلس از ایالت نیویورک رو بدست آورد.
به گزارش تابناک؛ ابر کواس موفق شد در انتخابات مجلس سنای ایالت نیویورک، کرسی حوزه انتخابیه دوازدهم را به دست آورد.
همچنین رشیده طلیب، نماینده مسلمان و فلسطینیتبار کنگره آمریکا و از چهرههای منفور دونالد ترامپ، موفق شد بار دیگر از ایالت میشیگان به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد.
منبع: همشهریآنلاین
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نظرات بینندگان
عجب کشوری هست این آمریکا! شما حساب کن همچنان که اسراییلی ها می توانند در اقتصاد و سیاست آمریکا نفوذ کنند فلسطینی ها هم می توانند، باور کنید ما هم می توانیم. آمریکا انگار متعلق به همه دنیا است! واقعاً جای پیشرفت است. در هر زمینه که تلاش کنی می توانی به قله برسی! جالبه! اینطور نیست؟
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