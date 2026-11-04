نخستین زن فلسطینی نماینده نیویورک شد

به گزارش تابناک؛ ابر کواس موفق شد در انتخابات مجلس سنای ایالت نیویورک، کرسی حوزه انتخابیه دوازدهم را به دست آورد.

همچنین رشیده طلیب، نماینده مسلمان و فلسطینی‌تبار کنگره آمریکا و از چهره‌های منفور دونالد ترامپ، موفق شد بار دیگر از ایالت میشیگان به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد.

منبع: همشهری‌آنلاین