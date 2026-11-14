اعلام عزای عمومی در استان ایلام و شهر آبدانان
در پی سانحه واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ مورموری نماینده ولی فقیه در استان و استاندار ایلام در پیام تسلیتی یک روز در استان و دو روز در شهرستان آبدانان عزای عمومی اعلام کردند.
به گزارش تابناک از روابط عمومی استانداری ایلام، در پی سانحه واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ مورموری نماینده ولی فقیه در استان و استاندار ایلام در پیام تسلیتی یک روز در استان و دو روز در شهرستان آبدانان عزای عمومی اعلام کردند.
در متن پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار ایلام آمده است: حادثهتلخ و جانسوز واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشتعباس ـ مورموری و جانباختن جمعی از پرسنل زحمتکش این پروژه و مصدومیت تعدادی از آنان، موجب تأثر و تألم عمیق مردم شریف استان ایلام شد.
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این عزیزان در مسیر خدمت، تولید، اشتغال و آبادانی استان، جان خود را از دست دادند و فقدان آنان، مصیبتی سنگین برای خانوادههای داغدار و مردم استان بهویژه، شهرستان آبدانان است.
این ضایعهی جانکاه را به محضر مردم شریف استان ایلام، خانوادههای معزا، بستگان و همکاران تسلیت عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت الهی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل مسئلت داریم.
با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری و همهجانبه، اعلام میداریم که دستگاههای امدادی، درمانی، اجرایی، انتظامی و قضایی استان موظفاند با بسیج تمامی امکانات، روند امدادرسانی، درمان مصدومان، حمایت از خانوادههای داغدار و بررسی دقیق ابعاد و علل وقوع حادثه را با جدیت دنبال کنند.
همچنین در پی این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام میگردد.
تابناک، این ضایعه را به هموطان گرامی در استان ایلام به ویژه بازماندگان و خانوادههای داغدار عزیزان از دست رفته در این حادثه تلخ تسلیت میگوید.
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