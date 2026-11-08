واژگونی اتوبوس تیم بانوان آکادمی بسکتبال سحر

به گزارش تابناک؛ اتوبوس تیم بانوان آکادمی بسکتبال سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد. در پی این سانحه، تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شده‌اند.



محسن روشن‌ضمیر، رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان، به همراه دبیر و نایب‌رئیس هیئت و همچنین مسئولانی از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در محل حضور دارند و پیگیر وضعیت مصدومان هستند.



بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، حال عمومی تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم مساعد است و این افراد در انتظار ترخیص از بیمارستان هستند. سایر مصدومان نیز تحت مراقبت و رسیدگی کادر درمان قرار دارند.

منبع: تسنیم