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واژگونی اتوبوس تیم بانوان آکادمی بسکتبال سحر

اتوبوس حامل بازیکنان و اعضای تیم بانوان آکادمی بسکتبال سحر در مسیر بازگشت از آبادان دچار سانحه و واژگون شد.

کد خبر: 4200514تاریخ انتشار: 3453 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ اتوبوس تیم بانوان آکادمی بسکتبال سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد. در پی این سانحه، تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شده‌اند.

محسن روشن‌ضمیر، رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان، به همراه دبیر و نایب‌رئیس هیئت و همچنین مسئولانی از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در محل حضور دارند و پیگیر وضعیت مصدومان هستند.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، حال عمومی تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم مساعد است و این افراد در انتظار ترخیص از بیمارستان هستند. سایر مصدومان نیز تحت مراقبت و رسیدگی کادر درمان قرار دارند.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

بیمارستانواژگونی اتوبوسآکادمی بسکتبال

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نظرات بینندگان

MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۱:۳۳

انشاالله همگی سالم وسلامت باشن.

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