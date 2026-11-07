جزئیات مرگ مادر باردار اهواز منتشر شد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پی درگذشت یک مادر باردار در بیمارستان امام خمینی (ره) با انتشار اطلاعیهای به تشریح روند بالینی این بیمار پرداخت.
به گزارش تابناک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: بیمار خانم ۳۸ ساله با سابقه بارداری پرخطر و چهارمین زایمان و سومین عمل سزارین، پس از انجام عمل جراحی توسط تیم تخصصی حوالی ساعت ۱۲ ظهر در شرایط عمومی مساعد و با علائم حیاتی کاملاً پایدار از اتاق عمل به بخش مربوطه منتقل شد. در طول ساعات پس از عمل، کلیه پایشهای روتین مراقبتی، ارزیابیهای بالینی و خدمات درمانی مطابق با پروتکلهای استاندارد مادری ایمن انجام شد و وضعیت بیمار در چکهای مکرر پایدار گزارش شده بود.
این دانشگاه افزود: متأسفانه در ساعات ابتدایی بامداد و حوالی ساعت چهار صبح، بیمار در حین تردد برای مراجعه به سرویس بهداشتی دچار افت ناگهانی هوشیاری شد که به محض اطلاعرسانی همراه بیمار، کادر درمانی، مامایی و پزشک مقیم بخش در کوتاهترین زمان ممکن بر بالین وی حاضر شدند.
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توضیح داد: پس از حضور کادر درمان بر بالین و با تشخیص ارست قلبی - تنفسی، بیدرنگ تیم احیای پیشرفته بیمارستان وارد عمل شده و تمامی اقدامات احیای قلبی- ریوی، دارویی و حمایتی با حداکثر توان انجام گرفت اما به رغم تلاشهای فشرده و بیوقفه کادر درمان، احیا مؤثر واقع نشد و بیمار جان خود را از دست داد.
این مجموعه بیان کرد: پس از این واقعه، بلافاصله اقدامات معمول انجام شده و کمیته تخصصی بررسی مرگ مادران با حضور اساتید، متخصصین و کارشناسانارشد دانشگاه تشکیل و روند بالینی بیمار بررسی دقیق علمی قرار گرفته است و برای تعیین علت دقیق و قطعی فوت، پرونده و پیکر متوفی به پزشکی قانونی ارجاع شد.
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