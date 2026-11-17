کاوه مدنی در واکنش به گزارش نیویورک‌تایمز درباره ارتباط سدهای ایران با تأسیسات موشکی، این روایت را فاقد پشتوانه شواهد علمی دانست و نسبت به پیامدهای خطرناک چنین فضاسازی رسانه‌ای علیه زیرساخت‌های غیرنظامی هشدار داد.

واکنش کاوه مدنی به مهملات نیویورک‌تایمز به قلم یک وطن فروش

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، انتشار گزارشی از روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز درباره ارتباط سدهای ایران با سایت‌های موشکی، با واکنش کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد همراه شد.

نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان «آیا جنگ می‌تواند معمای دیرینه سدهای ایران را که بدون دلیل روشنی ساخته شده‌اند، پاسخ دهد؟» به طرح این ادعا و گمانه‌زنی پرداخت که برخی پروژه‌های آبی ایران ممکن است با اهداف نظامی ارتباط داشته باشند؛ روایتی که نویسنده آن یک وطن فروش ساکن لندن است.

مدنی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با تأکید بر اینکه نزدیکی جغرافیایی به‌معنای وجود رابطه علّی نیست، نوشت: «حدس و گمان، شواهد نیست. نزدیکی مکانی هم به معنای رابطه علت و معلولی نیست.»

او با انتقاد از رویکرد این روزنامه آمریکایی تأکید کرد حتی کسانی که به ایران حمله کرده‌اند نیز چنین ادعایی را درباره ارتباط سدها و موشک‌ها مطرح نکرده‌اند.

رئیس مؤسسه آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، این روایت را تقلیل‌گرایانه، هیجان‌زده و نمونه‌ای از روزنامه‌نگاری غیرمسئولانه توصیف کرد و هشدار داد چنین فضاسازی‌هایی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای زیرساخت‌های آبی غیرنظامی داشته باشد.

مدنی همچنین یادآور شد که هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های آبی صرفاً یک مسئله نظامی یا سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند امنیت آبی و زندگی میلیون‌ها انسانی را که به این تأسیسات وابسته‌اند، با خطر جدی مواجه کند.

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نکته قابل تأمل در این ماجرا آن است که وقتی یک رسانه بین‌المللی بدون ارائه شواهد روشن، میان زیرساخت‌های حیاتی و اهداف نظامی ارتباط برقرار می‌کند، نتیجه چنین روایتی فراتر از یک گزارش جنجالی ست؛ عادی‌سازی نگاه امنیتی به تأسیساتی که مستقیماً با زندگی مردم و امنیت آنها سروکار دارند.