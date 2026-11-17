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عکس ماهواره ناسا از وضعیت پوشش برف در مرز ایران و ترکیه
تصویر ماهواره ناسا از وضعیت پوشش برف در نوار مرزی استان آذربایجانغربی را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، تصویر ماهواره ناسا از وضعیت پوشش برف در نوار مرزی غربی در مرز با ترکیه و عراق را مشاهده میکنید.
خوشبختانه ارتفاعات مرزی استان از شمال غرب شهرستان سردشت تا شهرستانها چالدران و ماکو به سبب بارشهای اخیر دارای پوشش برف (نقاط سفید) مناسب میباشند.
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