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طعنه سردار رضایی به ترامپ: با عکس کهنه نمیتوان نظم گذشته را بازگرداند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با کنایه به ترامپ نوشت: جهان تغییر کرده است؛ با عکسهای کهنه نمیتوان نظم فعلی را به گذشته بازگرداند!
به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود در یکی از شبکههای اجتماعی با طعنه به ترامپ نوشت: ایران ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) ، ایرانِ ۱۹۴۳ (۱۳۲۱) کنفرانس تهران و ۱۹۴۵ (۱۳۲۳) کنفرانس یالتا نیست؛ همانطورکه آمریکای ۲۰۲۶ آمریکای آن دوران نیست و به یک کشور شکست خورده و نه فاتح در جنگ تبدیل شده است!
رضایی افزود: جهان تغییر کرده است؛ با عکسهای کهنه نمیتوان نظم فعلی را به گذشته بازگرداند!
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نظرات بینندگان
مرگ بر ترامپ
زبان حرف زدن با ترامپ همین است . راستی دقت کرده اید هرچه با این مردک پدوفیل محکتر حرف بزنید مودب تر می شود؟
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