به گزارش تابناک، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که حتی یک ذره از مواد غنی سازی شده هسته ای را از خاک ایران خارج نخواهیم کرد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین افزود: به دوستان روس اعلام کردیم که مواد غنی سازی شده در داخل ایران باقی خواهد ماند و ما خودمان از آن استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: ما به مواد غنی سازی شده برای طراحی کشتی‌ها و زیردریایی هایی نیاز داریم که با انرژی هسته ای کار می‌کنند.

محسن رضایی خاطرنشان کرد: به سطح پیشرفته ای از جنگ سایبری رسیدیم که می‌توانیم پهپادهای آمریکایی را کنترل و آن‌ها را بر روی زمین بنشانیم.