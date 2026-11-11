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پاسخ منفی محسن رضایی به پیشنهاد روس‌ها

دبیر شورای عالی امنیت ملی به دوستان روس گفت که حتی یک ذره از مواد غنی سازی شده هسته ای را از خاک ایران خارج نخواهیم کرد.

کد خبر: 4201250تاریخ انتشار: 1749 بازدید۱

محسن رضایی

به گزارش تابناک، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که حتی یک ذره از مواد غنی سازی شده هسته ای را از خاک ایران خارج نخواهیم کرد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین افزود: به دوستان روس اعلام کردیم که مواد غنی سازی شده در داخل ایران باقی خواهد ماند و ما خودمان از آن استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: ما به مواد غنی سازی شده برای طراحی کشتی‌ها و زیردریایی هایی نیاز داریم که با انرژی هسته ای کار می‌کنند.

محسن رضایی خاطرنشان کرد: به سطح پیشرفته ای از جنگ سایبری رسیدیم که می‌توانیم پهپادهای آمریکایی را کنترل و آن‌ها را بر روی زمین بنشانیم.

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برچسب ها

محسن رضاییالمیادینروسمواد غنی شدهمواد غنی سازی شده

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
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در انتظار بررسی:
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غیرقابل انتشار:
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ناشناسکشور اتصال: IR

ایول
دود تز کنده بلند می شود . بلاخره یک راد مرد هم‌جلو‌آمریکایی ها و هم روسها ایستاد. دمت گرم سردار

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