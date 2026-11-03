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محسن رضایی: پاسخ آمریکا قانع‌کننده نبود

محسن رضایی نوشت: پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آن‌ها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند

کد خبر: 100000404تاریخ انتشار: 219 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در تویتتی درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد قطر نوشت: پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آن‌ها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند؛ تنها در این صورت تنگه هرمز باز خواهد شد.

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برچسب ها

ایرانمحسن رضاییتنگه هرمزپاسخ آمریکا

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