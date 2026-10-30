نامه جی دی ونس و پاسخ احتمالی ایران

به گزارش تابناک، حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایران در یادداشتی به بررسی نامه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا پرداخت:

مذاکرات آمریکا و ایران به حساس ترین نقطه رسیده است. از مجموع گزارشات رسانه های مهم آمریکا اینگونه استنباط میشود که نامه ونس معاون رئیس جمهور امریکا به رضایی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران بر ۴ نکته متمرکز بوده:



۱- مذاکرات مستقیم و فوری نمایندگان عالیرتبه دو کشور،

۲- اولویت دادن به منافع ملی آمریکا و ایران در مذاکرات،

۳- منافع ملی ایران را در بازسازی اقتصاد و حفظ حاکمیت کشور دانسته،

۴- و منافع ملی آمریکا را اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای قلمداد کرده است.

بهتر است تهران از این پیشنهاد استقبال کند چون ونس :

۱- از ابتدا با جنگ علیه ایران مخالف بود،

۲- تلاش زیادی برای تفاهمنامه اسلام آباد کرد،

۳- اکنون نیز مخالف جنگ جدید امریکا علیه ایران است، و

۴- نماد عقلای معتدل جمهوریخواهان آمریکا و جنبش ماگا است.

اگر شانسی برای خاتمه جنگ و بحران جاری باشد؛ بهترین گزینه برای مذاکرات جدید:

۱- ونس معاون رییس جمهور امریکا، و

۲- قالیباف رییس مجلس و یا محسن رضایی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هستند.

ضمن اینکه بهتر است اولین دور مذاکرات جدید نیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود.