محاصره اقتصادی ایران، اولویت جلسه ترامپ با فرمانده سنتکام

به گزارش تابناک، باراک راوید، خبرنگار آکسیوس با اشاره به جلسه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با مقام‌های ارشد در پیامی نوشت: «تا جایی که من از چندین مقام آمریکایی می‌دانم، تمرکز جلسه دیروز حملات نبود. بیش از ۲۰ نفر در آن حضور داشتند. محاصره و فشار اقتصادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.»

او در ادامه این ارزیابی را مطرح کرد که با توجه به محورهای مطرح‌شده در جلسه، حملات نظامی نمی‌توانند بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اتفاق بیفتند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ هم‌زمان دو مسیر را درباره ایران دنبال می‌کند: ادامه فشار اقتصادی و دریایی از یک سو و تلاش برای بازگشت به مذاکرات از سوی دیگر.

جلسه مورد اشاره روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر با حضور دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شد. به گزارش آکسیوس، ترامپ می‌خواست مستقیماً از فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه درباره میزان اثربخشی محاصره دریایی ایران اطلاعات دریافت کند.

در این نشست، علاوه بر کوپر، پیت هگست وزیر دفاع، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ نیز حضور داشتند. موضوع هدایت نفتکش‌ها از تنگه هرمز به بازارهای جهانی و کارزار فشار اقتصادی مشترک وزارت خزانه‌داری و ارتش آمریکا نیز بررسی شد.