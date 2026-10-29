ترامپ به دنبال توافق موقت با ایران

به گزارش تابناک؛ سمافور، رسانه خبری آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ظاهراً مایل است یک بار دیگر به دیپلماسی با ایران فرصت بدهد؛ هرچند هم‌زمان، گزینه انجام حملات نظامی بیشتر پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را به‌طور جدی بررسی می‌کند.

تلاش واشنگتن برای دستیابی به توافق صلح موقت با ایران

در ادامه این مطلب آمده: یک مقام دولت آمریکا به وب‌سایت سمافور گفته است که دولت ترامپ درگیر مذاکرات جاری با محوریت دستیابی به یک توافق صلح موقت است؛ هرچند پیش از آنکه این مذاکرات بتواند پیشرفت کند، موانع زیادی همچنان بر سر راه وجود دارد.

ترامپ تأیید کرد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاشی برای ازسرگیری مذاکرات صلح، نامه‌ای برای ایران نوشته است؛ با این حال، او اهمیت این اقدام را کم‌رنگ جلوه داد و تلویحاً گفت که هدف از آن، رسیدگی به نیازهای بشردوستانه بوده است.

این مقام دولت آمریکا گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، ایالات متحده آماده است اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، عملیات نظامی را از سر بگیرد. او افزود: «تنها چیزی که نیاز دارند، دستور شروع عملیات از سوی رئیس‌جمهور است.»