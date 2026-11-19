رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر یادداشت تفاهم اسلام آباد را «اتلاف وقت» خواند، اما گفت جی‌دی ونس (معاون رئیس جمهوری) کارش را عالی انجام می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در گفت وگو با خبرنگار فاکس نیوز در چین در آستانه دیدارش با روسای جمهوری روسیه و چین درباره ایران مدعی شد: «من خواهان توافقی هستم که بتواند پایدار بماند… اگر رئیس‌جمهور بدی (رئیس جمهوری بعدی آمریکا) داشته باشیم، یک رئیس‌جمهور ضعیف، می‌خواهم توافقی باشد که فراتر از [شخص] رئیس‌جمهور عمل کند.»

رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر ادعا کرد: «من به زودی کار را تمام خواهم کرد؛ به هر شکلی که شده، کار را تمام می‌کنیم.»

ادعای جدید ترامپ درباره توافق پایدار با ایران، در حالیست که او هفته گذشته مدعی شد: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم.»

ترامپ بار دیگر یادداشت تفاهم اسلام آباد را «اتلاف وقت» خواند، اما گفت جی‌دی ونس (معاون رئیس جمهوری) کارش را عالی انجام می‌دهد.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: «دوست نداشتم این کار را انجام دهم، اما به حرف دیگران گوش کردم. ما یک یادداشت تفاهم داشتیم. من هیچ‌وقت اعتقاد زیادی به یادداشت‌های تفاهم ندارم. باید مستقیم سراغ توافق رفت؛ یادداشت‌های تفاهم را فراموش کنید.»

در این هنگام خبرنگار فاکس نیوز سوال کرد: آیا این اشتباه بود؟ ترامپ پاسخ داد: «نه اشتباه نبود. آن [توافق] کارها را به تعویق انداخت. در واقع، ما در آن دوره آن‌ها را شناختیم و فهمیدیم که اصلا قابل اعتماد نیستند!»

اگر ایران به دنبال سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک باشد، آنها را نابود خواهیم کرد

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در واکنش به گزارش‌های ساختگی درباره بمب کثیف مدعی شد: «نشانه‌هایی وجود دارد که ایران در حال بررسی گازهای سمی و تسلیحات بیولوژیک است؛ چون ما راه دستیابی آن‌ها به سلاح هسته‌ای را مسدود کرده‌ایم. حالا آن‌ها به دنبال سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هستند. این اصلا خوب نیست. باید ببینیم چه می‌شود.»

وی بار دیگر با تکرار ادعاها و توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما آن‌ها را نابود خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره آماده شدن برای وقوع یک فاجعه گسترده و ذخیره‌سازی مواد غذایی و آب در آمریکا در پی اختلالات فناوری و زیرساخت‌های آمریکا گفت: «آرام باشید. همه چیز خوب است.»

وی گفت: «همه چیز خوب است. اینها رویدادهایی جداگانه هستند. برای مثال، بانک چیس منهتن یا جی‌پی مورگان از دسترس خارج می‌شود و بعد یک مجموعه دیگر دچار قطعی می‌شود.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود که در صورت بروز یک تهدید واقعی، مردم را در جریان قرار خواهد داد. «اگر مشکلی وجود داشته باشد، به شما اطلاع خواهم داد.»

ترامپ تهدید کرد: «اگر هر کسی چنین کاری با ما انجام دهد… می‌داند که پیامدهای آن با من چه خواهد بود. هیچ‌کس قرار نیست با ما بازی کند.»

وی مدعی شد که اگر یک قدرت خارجی واقعا اقدامی علیه آمریکا انجام دهد، پاسخ آمریکا وحشتناک خواهد بود.

ترامپ همچنین به فاکس‌نیوز گفت که با شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین درباره هوش مصنوعی گفت‌وگو کرده، اما موضوع جنسن هوانگ مدیرعامل پیشین انویدیا که به دلیل رابطه خارج از ازدواج برکنار شد، تنها به‌طور مختصر مطرح شده است.

خبرنگار فاکس نیوز در بخش دیگری از این گفت وگو از ترامپ پرسید: شما قصد دارید برای پایان دادن به درگیری (جنگ) با ایران، از چین و روسیه کمک بخواهید، درست است؟

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ مدعی شد: ما به هیچ کمکی نیاز نداریم. من هم قرار نیست درخواست کمکی بکنم.

ترامپ بار دیگر ادعا کرد: به طور کامل بر تنگه هرمز تسلط داریم که هفته گذشته شاهد حمل و نقل تجاری و صادرات بسیار بالای نفت بود.

وی مدعی شد: چین و روسیه در درگیری (جنگ) با ایران رفتار خوبی با آمریکا داشتند و نه به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشودند و نه کشتی‌هایی برای مشارکت در این درگیری اعزام کردند.

ترامپ درباره رقابت تجاری با چین نیز گفت: واشنگتن در حال حاضر اجازه نخواهد داد چین به تراشه‌های الکترونیکی پیشرفته‌تر دسترسی پیدا کند، اما ممکن است ۲ یا سه سال دیگر با چنین اقدامی موافقت کند.

منبع: ایرنا