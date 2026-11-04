به گزارش تابناک؛ گروسی در پاسخ به سوالی درخصوص شایعات مطرح شده درباره تلاش «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل برای سوق دادن آمریکا به استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه ایران گفت که به‌دلیل جایگاهش نمی‌تواند درباره این مسائل صحبت کند اما تاکید کرد که می‌تواند برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک در شرایط پیچیده‌ای مانند این کمک کند تا نیازی به استفاده از زور نباشد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ایران سلاح هسته‌ای دارد؟ گفت: «امروز چنین سلاحی ندارد.»

وی با این ادعا که برنامه هسته‌ای بسیار بلندپروازانه ایران جنبه‌های نگران‌کننده‌ای دارد بار دیگر مدعی شد که تهران درباره آن‌ها شفافیت مورد درخواست آژانس را فراهم نکرده است.»

ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسی‌ها از تاسیسات بمباران‌نشده ایران انجام شود.

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست و در عین حال موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

علی‌رغم اینکه ایران مکررا تاکید داشته که ماهیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، گروسی مدعی شد که ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد است و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که چنین کاری انجام می‌دهد.

وی ادعا کرد: «من به‌عنوان یک دیپلمات، همواره راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می‌کنم. درست است که در پی حملات، ساختار فیزیکی برنامه هسته‌ای ایران به‌شکل قابل‌توجهی آسیب دیده است.»

گروسی با نادیده گرفتن مسئولیت آژانس در قبال تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران افزود: « ترجیح می‌دهم درباره مفید بودن یا نبودن استفاده از زور اظهارنظر نکنم. این بر عهده کسانی است که چنین اقدامی را انجام داده‌اند که قضاوت کنند آیا این اقدام مفید بوده است یا نه.»

مدیرکل آژانس در ادامه اذعان کرد که تجاوز نظامی به ایران موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای کشور شده است.

گروسی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تکرار این تجاوز و بدون محکوم کردن تجاوز آمریکایی- اسرائیلی به ایران و تاسیسات هسته ای این کشور گفت: «آنچه اکنون اهمیت دارد و من تلاش می‌کنم بر آن تمرکز کنم، پیدا کردن راه‌حل‌هایی است که بتوانند از وقوع یک درگیری نظامی جدید در ایران جلوگیری کنند. این امر غیرممکن نیست.»

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از این با انتقاد از عملکرد مدیرکل آژانس گفت: «آقای گروسی خیلی به ایران بدهکار است و باید بدهی‌های قبلی را صاف کند و بعد درباره روندهای آینده صحبت کند.»

وی افزود: «یک بدهی او این است که در برابر جنایت علیه ایران موضع نگرفت و با تهیه گزارش دوپهلو به نوعی فضاسازی برای توجیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی کرد.»

گروسی در پاسخ به پرسشی درباره تأسیسات «کوه کلنگ» در نزدیکی نطنز نیز تأیید کرد: «تا آخرین زمانی که ما از آن بازرسی کرده بودیم، هیچ فعالیت هسته‌ای و هیچ تجهیزاتی در داخل آن وجود نداشت.»

گروسی همچنین درخصوص روند رقابت برای دبیرکلی سازمان ملل بیان داشت که روند انتخاب دبیرکل جدید پس از پایان دوره «آنتونیو گوترش»، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی در پایان گفت: «باید شمار مشخصی رای به دست آوریم و از وتوی اعضای دائم شورای امنیت جلوگیری کنیم. به مرحله نهایی این روند نزدیک می‌شویم و من نیز در حال حاضر یکی از نامزدهای مطرح این رقابت هستم.»

منبع: ایسنا