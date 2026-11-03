اظهارنظر لوکاشنکو درباره ترور رهبر شهید ایران



به گزارش تابناک، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس روز سه‌شنبه طی سخنرانی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا، ضمن اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: «چرا باید این کشور را بمباران و رهبر معظم آن را به همراه خانواده‌اش ترور کرد؟ دلیل واضح است؛ ایران از نظر منابع غنی است، منابعی که برای دهه‌های آینده کافی می‌باشد.»



طبق گزارش خبرگزاری بلتا، رئیس‌جمهور بلاروس در ادامه تاکید کرد: «جهان در حال تغییر شکل است. دلایل اصلی این امر، صادقانه، مبارزه برای منابع و رقابت بی‌ملاحظه است. به لطف ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا)، این موضوع کاملا روشن شد!»



لوکاشنکو برای روشن شدن منظور خود به رویدادهای تعدادی از کشورها ازجمله ونزوئلا اشاره کرد و گفت: «ربودن رئیس‌جمهور مادورو. برای چه؟! آیا کسی به نفت نیاز دارد؟ واقعا ذخایر بزرگی در آنجا وجود دارد. من از طریق آمریکایی‌ها، قبل از اینکه رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا دستگیر شود، در این فرآیند دخیل بودم و همه مشکلات، از جمله نفت می‌توانست بدون این دیوانگی، بدون دستگیری رئیس‌جمهور که در دنیای مدرن مایه ننگ است، حل شود.»



او خاطرنشان کرد: «ونزوئلا عمدتا نفت سنگین تولید می‌کند و پالایشگاه‌های ایالات متحده دقیقا در این نوع نفت خام تخصص دارند. این موضوع در ونزوئلا نیز قابل درک بود. بنابراین آمریکایی‌ها می‌توانستند همکاری کنند. در عوض، آنها شبانه به ونزوئلا حمله و مادورو را دستگیر کردند. بسیار خوب، این سرنوشت ما روسای جمهور است. اما همسرش چه اشتباهی کرده است؟! و حالا آنها نمی‌دانند در مورد آن چه کار کنند. من به آنها نیز هشدار دادم که شما او را دستگیر کردید، اما آیا به فردا فکر کردید، در مورد اینکه چگونه از این وضعیت خارج خواهید شد؟!»



الکساندر لوکاشنکو با تاکید بر اینکه صلح جهانی به چگونگی توسعه اوراسیا بستگی دارد، گفت: «کنفرانس مینسک یک مجمع وحدت‌بخش است. اوراسیا یک ابرقاره است، مهد تمدن‌های بزرگ و ادیان جهانی، با تجربه هزار ساله تعامل بین فرهنگ‌ها و مردمان مختلف. امروز، اوراسیا خانه بزرگترین منابع سیاره و اکثریت جمعیت آن است. اینجاست که قلب دنیای مدرن می‌تپد. توسعه اوراسیا جهانی را شکل خواهد داد که می‌توانیم با اطمینان و بدون ترس و تردید به فرزندانمان منتقل کنیم.»



رئیس‌جمهور بلاروس در پایان افزود: «ما طرفدار یک اوراسیای مشترک هستیم. امنیت اوراسیا مشترک و غیرقابل تفکیک است. مسئولیت آن نیز مشترک است، زیرا هیچکس نمی‌تواند آن را به تنهایی به‌طور کامل تامین کند. نه غرب و نه شرق. در اینجا هیچ جایگزینی وجود ندارد.»

منبع: ایسنا

